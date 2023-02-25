Valencia üçte üç peşinde!

Dünya Kupası'nda harikalar yaratan, ardından da lige iyi dönüş yapan Enner Valencia bugün de Fenerbahçe'nin en etkili silahı olacak. Ekvadorlu golcü,F.Bahçe taraftarı, Konyaspor maçı için bilet bırakmadı. Kombinelerle birlikte toplamda 44 bin 742 bilet satışı gerçekleştiKONYASPOR, F.Bahçe karşısında son 6 lig maçında önemli bir üstünlüğe sahip. Yeşil-beyazlı ekip son 6 maçın dördünde sahadan galibiyetle ayrılırken 2 kez kazanan Kanarya oldu. Ayrıca Konyaspor, bu galibiyetlerin üçünde rakibinden hiç gol yemedi.Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Joao Pedro, Nazım Sangare, Luan Peres ve grip olan Oosterwolde iyileşti. Yeni transfer Oosterwolde'nin bugün sol bekte görev alması beklenirken tedavisi tamamlanan Luan Peres'in de hazır olduğu öğrenildi.