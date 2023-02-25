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Giriş Tarihi: 25.2.2023

Valencia üçte üç peşinde!

Valencia üçte üç peşinde!
Dünya Kupası'nda harikalar yaratan, ardından da lige iyi dönüş yapan Enner Valencia bugün de Fenerbahçe'nin en etkili silahı olacak. Ekvadorlu golcü, son iki lig maçında toplam 5 kez ağları sarsarken bu sezon 3. kez üst üste 3 maçta gol bulmayı hedefliyor.

TARAFTAR TAKIMA KOŞACAK
F.Bahçe taraftarı, Konyaspor maçı için bilet bırakmadı. Kombinelerle birlikte toplamda 44 bin 742 bilet satışı gerçekleşti

SON 6 MAÇI 4X4'LÜK
KONYASPOR, F.Bahçe karşısında son 6 lig maçında önemli bir üstünlüğe sahip. Yeşil-beyazlı ekip son 6 maçın dördünde sahadan galibiyetle ayrılırken 2 kez kazanan Kanarya oldu. Ayrıca Konyaspor, bu galibiyetlerin üçünde rakibinden hiç gol yemedi.

OOSTERWOLDE FORMAYA HAZIR
Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Joao Pedro, Nazım Sangare, Luan Peres ve grip olan Oosterwolde iyileşti. Yeni transfer Oosterwolde'nin bugün sol bekte görev alması beklenirken tedavisi tamamlanan Luan Peres'in de hazır olduğu öğrenildi.

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Valencia üçte üç peşinde!
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