Valencia yok Pedro göreve

Batshuayi’nin forma giyemeyeceği Giresun maçında Valencia da hastalığı nedeniyle oynayamayacak. En uçta Pedro olacak
Süper Lig'de çıktığı 11 maçta 12 gol kaydedip 4 de asist yapan, UEFA Avrupa Ligi'nde de fileleri 2 kez havalandıran Enner Valencia, bugün Giresunspor'a karşı forma giyemeyecek. Gribal enfeksiyonu bulunan 33yaşındaki Ekvadorlu forvet,dünkü idmanda yer almadı.Cezalı olan MichyBatshuayi'ninde oynayamayacağımüsabakadaen uçta, JoaoPedro görev alacak. Sarı-lacivertlilerde önceki gün yapılan antrenmanda sakatlık yaşayan Emre Mor ise dün kontrollü olarak çalıştı. Emre'nin bugün ilk 11'de olması bekleniyor.
EN GÜZEL GOL KAHVECİ'DEN! Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi gruplarında Fransız temsilcisi Rennes ile deplasmanda 2-2 berabere kaldığı maçın 60. dakikasında harika bir gol kaydeden İrfan Can Kahveci, geri dönüşün de fitilini ateşlemişti. Yıldız futbolcunun bu nefis golü, UEFA Avrupa Ligi'nde yapılan oylama sonucunda futbolseverler tarafından grup aşamalarının 'en güzel golü' seçildi.
KADIKÖY CANAVARI, GIRESUN'U AĞIRLIYOR
Fenerbahçe, bugün Fenerbahçe-Giresunsporkonuk edeceğiGiresunspor'a karşısahasında oynadığıson 7 maçta mağlubiyetyaşamadı.Sarı-lacivertli ekip, 7müsabakanın 5'indengalip ayrılırken 2maç ise beraberliklesonuçlandı. Kanaryaayrıca evinde oynadığıson 14 Süper Ligkarşılaşmasında 11galibiyet, 3 beraberlikaldı ve hiç yenilmedi.
SINAV KAĞIDINA İSMİNİ 'JESUS'UN TORUNU' DİYE YAZDI
FENERBAHÇE taraftarı olan bir öğrenci, okulunda girdiği sınavda ad-soyad kısmını 'Jorge Jesus'un torunu' şeklinde kodladı. Bunun üzerine okul yönetimi, öğrencinin velisine sms yolladı. Mesajda, "Sn. Velimiz, öğrencinizegerekli uyarıları vermenizi arzederiz" ifadeleri kullanıldı.