Haberler Spor Haberleri Fenerbahçe Haberleri Valencia yok Pedro göreve
Giriş Tarihi: 12.11.2022

Valencia yok Pedro göreve

CEYHUN SAMET YÜKSEL
Valencia yok Pedro göreve

Batshuayi’nin forma giyemeyeceği Giresun maçında Valencia da hastalığı nedeniyle oynayamayacak. En uçta Pedro olacak

Süper Lig'de çıktığı 11 maçta 12 gol kaydedip 4 de asist yapan, UEFA Avrupa Ligi'nde de fileleri 2 kez havalandıran Enner Valencia, bugün Giresunspor'a karşı forma giyemeyecek. Gribal enfeksiyonu bulunan 33 yaşındaki Ekvadorlu forvet, dünkü idmanda yer almadı. Cezalı olan Michy Batshuayi'nin de oynayamayacağı müsabakada en uçta, Joao Pedro görev alacak. Sarı-lacivertlilerde önceki gün yapılan antrenmanda sakatlık yaşayan Emre Mor ise dün kontrollü olarak çalıştı. Emre'nin bugün ilk 11'de olması bekleniyor.

EN GÜZEL GOL KAHVECİ'DEN!
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi gruplarında Fransız temsilcisi Rennes ile deplasmanda 2-2 berabere kaldığı maçın 60. dakikasında harika bir gol kaydeden İrfan Can Kahveci, geri dönüşün de fitilini ateşlemişti. Yıldız futbolcunun bu nefis golü, UEFA Avrupa Ligi'nde yapılan oylama sonucunda futbolseverler tarafından grup aşamalarının 'en güzel golü' seçildi.

KADIKÖY CANAVARI, GIRESUN'U AĞIRLIYOR
Fenerbahçe, bugün Fenerbahçe-Giresunspor konuk edeceği Giresunspor'a karşı sahasında oynadığı son 7 maçta mağlubiyet yaşamadı. Sarı-lacivertli ekip, 7 müsabakanın 5'inden galip ayrılırken 2 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Kanarya ayrıca evinde oynadığı son 14 Süper Lig karşılaşmasında 11 galibiyet, 3 beraberlik aldı ve hiç yenilmedi.

SINAV KAĞIDINA İSMİNİ 'JESUS'UN TORUNU' DİYE YAZDI
FENERBAHÇE taraftarı olan bir öğrenci, okulunda girdiği sınavda ad-soyad kısmını 'Jorge Jesus'un torunu' şeklinde kodladı. Bunun üzerine okul yönetimi, öğrencinin velisine sms yolladı. Mesajda, "Sn. Velimiz, öğrencinize gerekli uyarıları vermenizi arz ederiz" ifadeleri kullanıldı.

EN ÇOK OKUNANLAR

EYT SON DAKİKA: Yürürlük tarihi, şartları ve kapsamı belli oldu! Emeklilikte yaşa takılanlar için müjdeli haber!
SON DAKİKA: Emekli ve memur zammı hesaplama ile 6 tabloda tüm yeni maaşlar! 2023 Ocak zammı ve emekli-memur maaşları ne kadar artacak?
EYT, asgari ücret 2023, sözleşmeliye kadro SON DAKİKA: Bakan Bilgin 3 müjde birden verdi! İşte en net tarihler
Yalı Çapkını son bölöüm izle tek parça | Star TV Yalı Çapkını 8.bölüm izle kesintisiz full
Son dakika: Necip Hablemitoğlu cinayetinde flaş gelişme: Sır suikast çözülüyor! Aralarında FETÖ elebaşı Gülen de var
PTT PERSONEL ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ 2022: KPSS şartsız 55 bin PTT personel alımı başvuruları başladı mı, şartları neler, kadro ve branş dağılımı nasıl?
Sözleşmeliye kadro son durum 12 Kasım 2022: Sözleşmeliye kadro ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor?
İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN YAĞACAK? Meteoroloji uzmanlarından ilk tahminler geldi: İstanbul kar yağışı için tarih verdiler...
TOKİ Van kura sonuçları sorgulama ekranı 2022: TOKİ Van kura çekimi sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir? Sosyal konut TOKİ başvuru sonuçları isim listesi TIKLA ÖĞREN!
Doğalgaz desteği ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak, hangi tarihte? 2022 Doğalgaz desteği yardımı başvurusu nasıl ve nereden yapılır, şartları neler?
ARKADAŞINA GÖNDER
Valencia yok Pedro göreve
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA