Valencia yok Pedro göreve

Süper Lig'de çıktığı 11 maçta 12 gol kaydedip 4 de asist yapan, UEFA Avrupa Ligi'nde de fileleri 2 kez havalandıran Enner Valencia, bugün Giresunspor'a karşı forma giyemeyecek. Gribal enfeksiyonu bulunanSarı-lacivertlilerde önceki gün yapılan antrenmanda sakatlık yaşayan Emre Mor ise dün kontrollü olarak çalıştı. Emre'nin bugün ilk 11'de olması bekleniyor.UEFA Avrupa Ligi gruplarında Fransız temsilcisi Rennes ile deplasmanda 2-2 berabere kaldığı maçın 60. dakikasında harika bir gol kaydeden İrfan Can Kahveci, geri dönüşün de fitilini ateşlemişti. Yıldız futbolcunun bu nefis golü, UEFA Avrupa Ligi'nde yapılan oylama sonucunda futbolseverler tarafından grup aşamalarının 'en güzel golü' seçildi.Fenerbahçe, bugünkonuk edeceğiGiresunspor'a karşısahasında oynadığıson 7 maçta mağlubiyetyaşamadı.Sarı-lacivertli ekip,maç ise beraberliklesonuçlandı. Kanaryaayrıca evinde oynadığıson 14 Süper Ligkarşılaşmasında 11galibiyet, 3 beraberlikaldı ve hiç yenilmedi.taraftarı olan bir öğrenci, okulunda girdiği sınavda ad-soyad kısmını 'Jorge Jesus'un torunu' şeklinde kodladı. Bunun üzerine okul yönetimi, öğrencinin velisine sms yolladı. Mesajda,ifadeleri kullanıldı.