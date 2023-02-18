Valenciya’nın şartı 2 yıl

Bu sezon golleriyle Fenerbahçe'yi sırtlayan Enner Valencia'nın geleceği merak konusu.Yönetim de Valencia ile devam etmeye kararlı. Ancak kontrat süresi taraflar arasında imzaların atılmasına engel oluyor.Türkiye'de mutlu olduğunu her fırsatta dile getiren Valencia, yaşı nedeniyle geleceğini garanti altına almak istediği için sözleşmenin süresinin 2 yıla çıkartılmasını talep ediyor.Tecrübeli golcü, Süper Lig'de 20 golle krallık yarışında liderlik koltuğunda oturuyor.SEZON başında teknik direktör Jesus'un tavsiyesiyle Santa Clara'dan alınan Lincoln Henrique'ye, Antalyaspor talip oldu. Akdeniz ekibi, oyuncuyu sezon sonuna kadar kiralamak istiyor. Yönetim ise 3 kulvarda devam eden periyodu göz önüne alarak Lincoln'ü göndermeye sıcak bakmıyor. Brezilyalı yıldız, Jesus'un solda ve orta alanda seçeneğini arttırıyor.Fenerbahçe, bugün Süper Lig temsilcisi Karagümrük ile hazırlık maçı yapacak. Samandıra Tesisleri'ndeki mücadele 17.00'de başlayacak.