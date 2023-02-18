Valenciya’nın şartı 2 yıl

Süper Lig’de bu sezon 20 golle krallık koltuğunda oturan ve Türkiye’de mutlu olduğunu dile getiren 33 yaşındaki Ekvadorlu, geleceğini garantiye almak istiyor
Bu sezon golleriyle Fenerbahçe'yi sırtlayan Enner Valencia'nın geleceği merak konusu. Son olarak İtalyan ekibi İnter'in istediğiiddiasıyla gündeme gelen ve sözleşmesisezon sonunda bitecek olan futbolculararasında olan Ekvadorlu yıldız,sarı-lacivertli ekipte kalmayı planlıyor. Yönetim de Valencia ile devam etmeye kararlı. Ancak kontrat süresi taraflar arasında imzaların atılmasına engel oluyor. Fenerbahçe, 33 yaşındaki futbolcuya 1yıllık kontrat veriyor.
1.8 MİLYON € KAZANIYOR
Türkiye'de mutlu olduğunu her fırsatta dile getiren Valencia, yaşı nedeniyle geleceğini garanti altına almak istediği için sözleşmenin süresinin 2 yıla çıkartılmasını talep ediyor. Sarı-lacivertlitakımda yıllık 1.8 milyon Euro kazanan33 yaşındaki santrfor, yönetim isteğinikabul ettiği resmi imzayı atacak. Tecrübeli golcü, Süper Lig'de 20 golle krallık yarışında liderlik koltuğunda oturuyor.
LİNCOLN HENRİQUE ANTALYASPOR'A
SEZON başında teknik direktör Jesus'un tavsiyesiyle Santa Clara'dan alınan Lincoln Henrique'ye, Antalyaspor talip oldu. Akdeniz ekibi, oyuncuyu sezon sonuna kadar kiralamak istiyor. Yönetim ise 3 kulvarda devam eden periyodu göz önüne alarak Lincoln'ü göndermeye sıcak bakmıyor. Brezilyalı yıldız, Jesus'un solda ve orta alanda seçeneğini arttırıyor.
RAKİPK.GÜMRÜK
Fenerbahçe, bugün Süper Lig temsilcisi Karagümrük ile hazırlık maçı yapacak. Samandıra Tesisleri'ndeki mücadele 17.00'de başlayacak.