‘VAR konuşmaları hayal ürünüdür’

F.Bahçe-Fatih Karagümrük maçında yaşanan penaltı pozisyonu sonrasında sosyal medyaya düşen VAR konuşmalarının gerçeği yansıtmadığı açıklandı. VAR hakemi Hüseyin Göçek ile orta hakem Arda Kardeşler arasındaki konuşmaları dinlediğini TFF'nin resmi sitesinden duyuran MHK Başkanı Ahmet İbanoğlu, şu açıklama ile iddia edilen VAR konuşmalarını yalanladı: "Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında oynanan Fenerbahçe A.Ş. - Vavacars Fatih Karagümrük maçına ait VAR kayıtlarını, MHK Başkanı olarak yetkim dahilinde dikkatle dinledim. Söz konusu VAR kayıtlarının deşifre edilip medyaya servis edildiğine ait iddia edilen dialog, hayal ürünü ve gerçek dışıdır. İtibar edilmemesini rica ederim."Öte yandan açıklamada bir diğer dikkat çekici nokta ise hakemlerin dinlendirileceği vurgusuydu. "Bazı hakemleri ilk yarı sonuna kadar dinlendirme kararı aldık" ifadelerini kullanırken aralık ayı sonunda yapılacak klasman değerlendirmelerinde analizlere dikkat edileceğini duyurdu.