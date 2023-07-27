Ve Cengiz F.Bahçe’de

Marsilya’nın inadını kıran sarı-lacivertliler, 9 milyon Euro bonservise anlaşmayı sağladı. Milli futbolcu, son pürüzlerin giderilmesinin ardından imzaya gelecek
Transferde hız kesmeyen Fenerbahçe, Cengiz Ünder'i de kadrosuna kattı... 8+3 kuralından dolayıTürk oyuncuya ihtiyacıolan sarı-lacivertliler,milli sağ kanadıgelmeye ikna ederkenkulübü Marsilya ile desürdürdüğü görüşmelerdemutlu sona ulaştı. 10 milyon Euro'da direnen Fransızları indirime zorlayan yönetim, 9 milyon Euro'ya anlaşmayı sağladı. Son pürüzlerin giderilmesinin ardından 26 yaşındaki futbolcunun imza için İstanbul'a geleceği öğrenildi. Bu arada Başkan Ali Koç, "Temmuzayında tüm transferleribitirmiş olacağız" diyerek hedeflerini açıklarken, kaleci transferinin de kısa süre içinde tamamlanacağı ifade edildi.