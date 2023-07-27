Ve Cengiz F.Bahçe’de

Transferde hız kesmeyen Fenerbahçe, Cengiz Ünder'i de kadrosuna kattı...10 milyon Euro'da direnen Fransızları indirime zorlayan yönetim, 9 milyon Euro'ya anlaşmayı sağladı. Son pürüzlerin giderilmesinin ardından 26 yaşındaki futbolcunun imza için İstanbul'a geleceği öğrenildi. Bu arada Başkan Ali Koç,diyerek hedeflerini açıklarken, kaleci transferinin de kısa süre içinde tamamlanacağı ifade edildi.