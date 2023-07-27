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Giriş Tarihi: 27.7.2023

Ve Cengiz F.Bahçe’de

Samet YÜKSEL
Ve Cengiz F.Bahçe’de

Marsilya’nın inadını kıran sarı-lacivertliler, 9 milyon Euro bonservise anlaşmayı sağladı. Milli futbolcu, son pürüzlerin giderilmesinin ardından imzaya gelecek

Transferde hız kesmeyen Fenerbahçe, Cengiz Ünder'i de kadrosuna kattı... 8+3 kuralından dolayı Türk oyuncuya ihtiyacı olan sarı-lacivertliler, milli sağ kanadı gelmeye ikna ederken kulübü Marsilya ile de sürdürdüğü görüşmelerde mutlu sona ulaştı. 10 milyon Euro'da direnen Fransızları indirime zorlayan yönetim, 9 milyon Euro'ya anlaşmayı sağladı. Son pürüzlerin giderilmesinin ardından 26 yaşındaki futbolcunun imza için İstanbul'a geleceği öğrenildi. Bu arada Başkan Ali Koç, "Temmuz ayında tüm transferleri bitirmiş olacağız" diyerek hedeflerini açıklarken, kaleci transferinin de kısa süre içinde tamamlanacağı ifade edildi.

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Ve Cengiz F.Bahçe’de
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