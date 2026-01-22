Ve En-Nesyri Juventus’ta

F.Bahçe'nin Faslı golcüsü Youssef En-Nesyri, sonunda gelen tekliflerden birini kabul etti. İngiltere'den 3 takımı soğuk havayı bahane ederek reddeden 28 yaşındaki oyuncu, İtalyan ekibi Juventus'a 'Evet' dedi. Milli futbolcu Kenan Yıldız'ın da formasını giydiği Serie A temsilcisi kiralama (5 milyon Euro) ve sezon sonunda mecburi satın alma maddesi (20 milyon Euro) şartıyla transferi bitirdi. 2024-25 sezonunda Sevilla'dan 19.5 milyon Euro'luk rekor bonservisle alınan En-Nesyri, bu sezon Afrika Kupası'na gidene kadar 25 resmi maçta 8 gol-1 asistle oynamıştı. İlk yılında 52 karşılaşmada 30 gol atmış, 7 de asist yapmıştı. Faslı golcü, Fenerbahçe'de kazandığı yıllık 8 milyon Euro ücreti, Juve'den de alacak.

10.5 MİLYON EURO'YA SZYMANSKİ RENNES'DE

VE beklenen ayrılık gerçekleşti... Fenerbahçe'ye 2023-24 sezonunda Dinamo Moskova'dan 9.7 milyon Euro bonservisle gelen Szymanski, yeni takımı Rennes'e katılmak için dün Fransa'ya gitti. Sarı-lacivertli formaya, 134 maçta 22 gol-30 asistlik katkı veren Polonyalı yıldızın, yeni takımı Rennes ile ilk maçına cumartesi günü çıkması bekleniyor. Fenerbahçe bu transferden 10.5 milyon Euro bonservis kazanacak

AJAX, EDSON ALVAREZ İÇİN İSTANBUL'A GELDİ

Sarı-lacıvertli takımın sezon sonuna kadar satın alma opsiyonu ile İngiliz ekibi West Ham United'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Edson Alvarez'e talip çıktı. Meksikalı ön liberoyu 2019-2023 yılları arasında formasını giydiği Ajax istiyor. De Telegraaf, Hollanda ekibinin sportif direktörü Marjin Beuker'in, 28 yaşındaki oyuncuyla görüşmek için İstanbul'a gittiğini yazdı. Haberde Beuker'in, G.Saraylı Torreira'nın menajeriyle de görüşeceği yer aldı. Alvarez, F.Bahçe'de 14 maçta 1002 dakika süre alıp 1 asist yaptı