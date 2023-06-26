Veliefendi’de Yıldırım’a büyük sevgi

Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım,Bir yarışsever, Aziz Yıldırım'a;şeklinde seslendi. Yarışları takip etmek için hipodromda yer alan birçok taraftar da eski başkan için.tezahüratları yaptı. Başkan gördüğü sevgiye kayıtsız kalmadı. Selam vererek ilgiye teşekkür etti. Bazı vatandaşlar, bir süre de "Ali Koç istifa" şeklinde tezahüratta bulundu. Yıldırım geçtiğimiz cuma günü düzenlediği basın toplantısındaeski başkanı Aziz Yıldırım, Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar'ın söylemlerinin, Başkan Ali Koç ve kulübe zarar verdiğini belirtip, Dündar'ı istifaya davet etti. Yıldırım, Dündar'ın kendisi hakkında yazdığı yazının Fenerbahçe camiasına hakaret olduğunun altını çizerek, "Yazısında oluşturmaya çalıştığı imaj yersiz ve anlamsız olmakla birlikte camiamıza hakarettir. Aziz Yıldırım, şahsi hayatında yalnızca annesi ve babasına, onun dışında ise kişilere değil yalnızca büyük Fenerbahçe camiasına minnet duymaktadır. Kendisini son mali genel kurulumuzun kaydını tekrar izlemeye ve artık fiili olarak sürdüremediği Yüksek Divan Kurulu Başkanlığı koltuğundan istifa etmeye davet ediyorum" ifadelerini kullandı.