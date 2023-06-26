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Giriş Tarihi: 26.6.2023

Veliefendi’de Yıldırım’a büyük sevgi

ÇAĞDAŞ HALICI
Veliefendi’de Yıldırım’a büyük sevgi
Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, 97. Gazi Koşusu'nu takip etmek için gittiği Veliefendi Hipodromu'nda sevgi gösterileriyle karşılandı. Bir yarışsever, Aziz Yıldırım'a; "Aziz başkan ne olur gel, Allah aşkına gel" şeklinde seslendi. Yarışları takip etmek için hipodromda yer alan birçok taraftar da eski başkan için. "Aziz Yıldırım oley" tezahüratları yaptı. Başkan gördüğü sevgiye kayıtsız kalmadı. Selam vererek ilgiye teşekkür etti. Bazı vatandaşlar, bir süre de "Ali Koç istifa" şeklinde tezahüratta bulundu. Yıldırım geçtiğimiz cuma günü düzenlediği basın toplantısında "Kimse aday olmazsa ben buradayım" diyerek yeniden başkan olmaya yeşil ışık yakmıştı.

İSTIFA ET DÜNDAR!
Fenerbahçe eski başkanı Aziz Yıldırım, Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar'ın söylemlerinin, Başkan Ali Koç ve kulübe zarar verdiğini belirtip, Dündar'ı istifaya davet etti. Yıldırım, Dündar'ın kendisi hakkında yazdığı yazının Fenerbahçe camiasına hakaret olduğunun altını çizerek, "Yazısında oluşturmaya çalıştığı imaj yersiz ve anlamsız olmakla birlikte camiamıza hakarettir. Aziz Yıldırım, şahsi hayatında yalnızca annesi ve babasına, onun dışında ise kişilere değil yalnızca büyük Fenerbahçe camiasına minnet duymaktadır. Kendisini son mali genel kurulumuzun kaydını tekrar izlemeye ve artık fiili olarak sürdüremediği Yüksek Divan Kurulu Başkanlığı koltuğundan istifa etmeye davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

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Veliefendi’de Yıldırım’a büyük sevgi
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