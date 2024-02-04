Verdiğim kararın arkasında durdum

Çağlar Söyüncü, Süper Lig kariyerinde ilk maçını oynadığını dile getirirken, adaptasyon sorununu aşmanın kolay olmadığını söyledi. Tecrübeli stoper, "Takım arkadaşlarım çok yardımcı oldular.Daha çok çalışarak, daha fazla katkı vereceğim. Camiaya daha faydalı olmak istiyoruz. Eksiklerim de var, bunun çok çalışacağım. Büyük bir camiaya geldiğimin farkındayım. Transfer sürecimle alakalı başkanımız da gerekeni söyledi.Ne olursa olsun kararımın arkasında durdum. Sonu güzel bitince her şey daha iyi oluyor" ifadelerini kullandı.