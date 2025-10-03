Very Nice çok güzel

KEREM: MAÇIN YILDIZI İSMAİL

Geceye dublesiyle damga vuran Kerem, ikinci golünün asistini yapan İsmail Yüksek'i maçın yıldızı ilan etti. İşte milli yıldızın açıklamaları: "Camianın bu galibiyete ihtiyacı vardı. Yeni hocamız, yeni başkanımızla yeni bir sistemimiz var. Ben de yeniyim. Süreye ihtiyacımız vardı. Üstüne koyarak iyiyi gideceğiz. Taraftarımızın da desteğine ihtiyacımız çok. Onları hissettiğimiz zaman çok iyi sonuç alıyoruz. İsmail benim milli takımdan da yakın arkadaşım. Buraya gelmemde etkisi var. Benim için maçın yıldızı o. Yüreğine sağlık. Arkadaşlık ortamında takıma alışmamda da faydası büyük."



NAZAR DEĞDİ

Maçın adamı Kerem, 79'da rakibiyle kafa topuna çıktı, yere indiğinde ayağının üzerine sert inince devam edemedi. Yerini Oğuz'a bıraktı. Milli futbolcunun durumu bugün yapılacak kontroller sonrası netlik kazanacak.





SAVAŞTIK

Penaltıya neden olan F.Bahçe kaptanı Skriniar, maçtan sonra "Büyük performans ortaya koyduk takım olarak. Savaştık, enerji harcadık ve önde bastık. Kazandığımız toplarla kaliteli oynadık" diye konuştu.



RAKAMLARDA RAKİBİNİ EZDİ

Fenerbahçe, Avrupa Ligi'ndeki ikinci maçında hedeflediği galibiyete ulaştı. Hırvatistan deplasmanında Dinamo Zagreb'e 3-1 mağlup olan sarı-lacivertli takım, Fransa Ligi temsilcisi Nice'i Kadıköy'de 2-1 yenerken rakibine sahada ezici bir üstünlük kurdu. Topla oynamada yüzde 60'a 40'lık bir yüzde ortaya çıktı. Nice kalesine 17 şut çekerken kalesinde 9 şut gördü. Sarı-lacivertliler 502 pas yaparken, Fransızlar 334 pasla oynadı. Fenerbahçe rakibinden 22 kez top çaldı. Rakibi bunu 11 kez başardı. Kanarya, 17 serbest vuruş kullanırken, Nice bu rakamda 11'de kaldı.





TALISCA'DAN BU SEZON BİR İLK

DINAMO Zagreb maçında cezası nedeniyle oynamayan Talisca, Kerem'in ilk golünde verdiği uzun pasla gözlerin pasını silerken bu sezon ilk asistini de gerçekleştirdi. Antalyaspor maçında penaltı fobisini attığı golle yenen Brezilyalı futbolcu, üst üste ikinci maçında gol katkısı vermiş oldu. 65'te yerini Szymanski'ye bırakan Talisca, yüzde 86'lık (31/36) isabetli pas oranıyla maçı tamamladı.



SIRADAKİ RAKİP STUTTGART

AVRUPA Ligi'ne deplasmanda 3-1'lik Dinamo Zagreb yenilgisiyle başlayan F.Bahçe, 3. maçını 23 Ekim Perşembe günü yine Kadıköy'de 19.45'te Alman ekibi Stuttgart ile oynayacak. Kanarya'nın rakiplerinden Brann, Utrecht'i 1-0 yendi. V.Plzen, Malmö'yü 3-0'la geçti. FCSB, Y.Boys'a 2-0 mağlup oldu. Aston Villa, Feyenoord'u 2-0'la geçerken Ferencvaros da Genk'i 1-0 mağlup etti. Stuttgart, Basel'e 2-0 yenildi. D.Zagreb ise M. Tel Aviv'i 3-1 devirdi



MAÇI KAZANDI 22 milyon TL cepte

UEFA, Avrupa Ligi'nde gruplarda galibiyetlere 450 bin Euro prim veriyor. Sarı lacivertli takım, dün kazanıp hem 3 puanı hanesine yazdırdı hem de yaklaşık 22 milyon TL'yi kasasına koydu.