Wanda’ya Fener’i sordu

Fenerbahçe, uzun süredir transferi için uğraştığı orta saha oyuncusu'da mutlu sona ulaşırken ocak ayından takıma katılacak futbolcuyla 5 yıllık sözleşme imzalayacak. Bonuslarla birlikte Boca Juniors'a toplamda 15 milyon doların yanı sıra Arjantin Futbol Federasyonu'na %20 vergi ödenecek.Beşiktaş, Trabzonspor ve Fenerbahçe'de oynayan şu anda Estudiantes'te ter dökenStadın atmosferinden uzun uzun bahseden sarı lacivertlilerin eski yıldızıAyrıca Medina'nın sevgilisi Carolina Rojas da Galatasaray'ın santrforuİstanbul'da yaşamaktan çok keyif aldığını ve kaldığı süre boyunca her anlamda büyülendiğini belirten1 Haziran 2022 tarihinde Moreno'da dünyaya gelen Medina, futbolaaltyapısında başladı.2012 yılında Boca Juniors'a transfer oldu ve2020'de A takıma yükseldi ve ilk resmi maçını 14 Şubat 2021'de oynadı.Orta sahada farklı görevlerde etkili olanBu karşılaşmalarda 9 gol ve 11 asistlik performans sergiledi.