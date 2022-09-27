Willian Arao'dan derbi öncesi iddialı açıklama! "Jorge Jesus, çok büyük bir teknik direktör"

BENİM İÇİN ASIL ÖNEMLİ OLAN SAHADAKİ GÖREVİMİ EN İYİ ŞEKİLDE YERİNE GETİRMEK

"İyi oynadığımı düşünüyorum ama daha iyisini de yapabileceğimi biliyorum ve yapacağım. Her gün bunun için çalışıyorum. Bir takım değiştirdiğiniz zaman yeni takım arkadaşlarınıza alışmak için bir süreye ihtiyacınız oluyor. Onların özelliklerine ayak uydurmanız için onları daha yakından tanımanız gerekiyor. Eminim ki her geçen gün üzerine koyarak performansımı daha da yukarı çekeceğim. Ben iyi oynasam bile yeterli görmem, bundan memnun olmam. Her zaman daha iyisini yapmak isterim. Tabii ki asist yaptığım zaman mutlu oluyorum ama benim asıl görevim bu değil. Ben asist ve gollerle takımıma yardım etmek isterim ama benim için asıl önemli olan sahadaki asıl görevimi en iyi şekilde yerine getirmek. Gol atıp kötü oynamaktansa iyi oynayıp, görevlerimi yerine getirip gol atmamayı tercih ederim. Belirtmiş olduğum gibi saha içindeki görevlerim farklı ve en iyi şekilde yapmaya çalışıyorum. İlk golümü de bir an önce atmak istiyorum çünkü oğlum da bana sürekli soruyor. Oğlum buraya gelmeden önce 'Sen şimdi Fenerbahçe'de mi oynayacaksın?' diye sorup duruyordu. Şimdi de gol atmam için baskı yapıyor. Onlar burada olmaktan dolayı çok mutlular. Benim için de onların mutlu olduğunu görmek çok önemli."