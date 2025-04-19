Xhaka’ya şartlı onay

Bayer Leverkusen'in yıldızı Granit Xhaka, menajerler tarafından Galatasaray'ın ardından sarı-lacivertli kulübe teklif edildi. Bu flaş öneri, Fenerbahçe yönetiminde şimdilik heyecan yaratmadı. Çünkü orta sahada Fred ve Sofyan Amrabat gibi güçlü isimler görev yapıyor. Ayrıca İsmail Yüksek bu bölgede enerjik futbolu ile dikkat çekiyor. Sebastian Szymanski de zaman zaman merkezde görev alarak alternatif olarak öne çıkıyor. Orta sahadaki sağlam rotasyon nedeniyle şu aşamada Xhaka gibi üst düzey bir isme ihtiyaç duyulmuyor.

15 MİLYON EURO YILLIK ÜCRET TALEP EDİYOR

F.Bahçe, söz konusu dört isimden bir ya da birkaçının ayrılması durumunda, İsviçreli yıldızı teknik direktör Jose Mourinho'nun önüne getirecek. Portekizli hocanın onay vermesi halinde girişimlere başlanacak. Xhaka'nın, görüştüğü Suudi Arabistan kulüplerinden 15 milyon Euro yıllık ücret istemesi de sarı-lacivertlilerin iştahını kaçıran bir başka durum. Şimdilik orta sahaya takviye düşünmeyen F.Bahçeli kurmaylar, transferde önceliği forvet mevkiine vermeyi planlıyor.