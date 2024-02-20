Ya yüreğinizle oynayın ya sahaya çıkmayın

Yoğun yağmur altında oynanan Çaykur Rizespor maçının ilk yarısında çok kötü bir futbol ortaya koyan Fenerbahçe, soyunma odasına 1-0 geride girdi. Şampiyonluk mücadelesinde puan kaybına tahammülü olmayan sarı-lacivertlilerde takım kaptanı Edin Dzeko boşuna 'yıldız' olmadığını kanıtladı.
37 yaşındaki oyuncu, devre arasında yaptığı konuşmayla adeta takım arkadaşlarını kendine getirdi.
'BİZİM PUAN KAYBETME ŞANSIMIZ YOK'
Yüksek ve sert bir tonla arkadaşlarına seslenen Boşnak golcü, "Ya birazdan çıkıp herkes yüreğini o ortaya koysun ve bu maçı kazanalım ya da hiç o sahaya çıkmayalım. Bizim puan kaybetme şansımız yok"
dedi. Soyunma odasında Dusan Tadic de Dzeko'ya destek oldu. İkinci yarıda farkını gösteren Kanarya, İstanbul'a 3-1'lik galibiyetle döndü.