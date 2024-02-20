Ya yüreğinizle oynayın ya sahaya çıkmayın

Yoğun yağmur altında oynanan Çaykur Rizespor maçının ilk yarısında çok kötü bir futbol ortaya koyan Fenerbahçe, soyunma odasına 1-0 geride girdi.37 yaşındaki oyuncu, devre arasında yaptığı konuşmayla adeta takım arkadaşlarını kendine getirdi.Yüksek ve sert bir tonla arkadaşlarına seslenen Boşnak golcü,dedi. Soyunma odasında Dusan Tadic de Dzeko'ya destek oldu. İkinci yarıda farkını gösteren Kanarya, İstanbul'a 3-1'lik galibiyetle döndü.