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Giriş Tarihi: 29.10.2026

Yabancılar ‘kalsın’ demedi

Başkan Aziz Yıldırım, karar öncesi Samandıra’da nabız yokladı. Yöneticilerin ardından soluğu oyuncuların yanında aldı. Özellikle yabancı futbolcuların sessiz kalması etkili oldu

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Samet YÜKSEL
Yabancılar ‘kalsın’ demedi
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F.Bahçe'de İsmail Kartal ile yolların ayrılmasının perde arkasında Samandıra'da yapılan görüşmelerin de etkili olduğu ortaya çıktı. Başkan Aziz Yıldırım'ın karar öncesinde hem yönetim ekibinin hem de bazı futbolcuların nabzını tuttuğu öğrenildi. Görüşmelerde, özellikle yabancı oyunculardan deneyimli teknik adamın görevine devam etmesi yönünde güçlü bir destek gelmemesi dikkat çekti. Teknik direktör değişikliği öncesinde takımın mevcut durumunu değerlendirmek isteyen Yıldırım, yöneticilerle ve bazı futbolcularla fikir alışverişinde bulundu. Samandıra'daki bu temaslarda oyuncuların görüşleri de masaya yatırıldı. Edinilen bilgilere göre; yabancı futbolcular arasında Kartal'ın görevde kalması gerektiğini açık biçimde savunan güçlü bir görüş ortaya çıkmadı. Bir destek gelmesi de kararda etkili oldu.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
#AZİZ YILDIRIM #İSMAİL KARTAL
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Yabancılar ‘kalsın’ demedi
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