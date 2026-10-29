Yabancılar ‘kalsın’ demedi

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.Bahçe'de İsmail Kartal ile yolların ayrılmasının perde arkasında Samandıra'da yapılan görüşmelerin de etkili olduğu ortaya çıktı.
Başkan Aziz Yıldırım
'ın karar öncesinde hem yönetim ekibinin hem de bazı futbolcuların nabzını tuttuğu öğrenildi. Görüşmelerde, özellikle yabancı oyunculardan deneyimli teknik adamın görevine devam etmesi yönünde güçlü bir destek gelmemesi dikkat çekti. Teknik direktör değişikliği öncesinde takımın mevcut durumunu değerlendirmek isteyen Yıldırım, yöneticilerle ve bazı futbolcularla fikir alışverişinde bulundu.
Samandıra'daki bu temaslarda oyuncuların görüşleri de masaya yatırıldı. Edinilen bilgilere göre; yabancı futbolcular arasında Kartal'ın görevde kalması gerektiğini açık biçimde savunan güçlü bir görüş ortaya çıkmadı. Bir destek gelmesi de kararda etkili oldu.
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Mete Efendioğlu - Editör