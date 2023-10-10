Yara sarma zamanı!

Lige verilen milli ara, Fenerbahçe'ye çok yarayacak. Sarı-lacivertlilerin 15 milyon Euro'ya kadrosuna kattığı ancak sakatlığı nedeniyle verim alamadığı Cengiz Ünder'in, bu süreçtetamamen iyileşmesi bekleniyor. 26 yaşındaki kanat oyuncusu, 22 Ekim'de oynanacak Hatayspor müsabakasında forma giyebilecek. Ayrıca sakatlığı bulunan bir diğer isim Emre Morda hazır hale gelecek. Son oynadığı Spartak Trnava karşılaşmasında şov yapan ancak o maçta bir sıkıntı yaşadığı için Kasımpaşa mücadelesinde kadroda olmayan JoshuaKing de milli arada toparlanacak.
Motley de yetmedi!
TürkiyeSigorta Basketbol Süper Lig'de Pınar Karşıyaka, evinde Fenerbahçe Beko'yu 84-79 yendi. Kanarya ilk çeyreği 22-20üstün geçti. Kontrolü eline alan ev sahibi takım, kenardan gelen Errick McCollum'ın da katkısıyla devreyi 45-38 önde kapattı. Rakibinin geri dönmesine izin vermeyen Pınar Karşıyaka, salondan 84-79 galip ayrıldı. Maçın en skorer ismi olan Motley'in 25sayısı da F.Bahçe'ye yetmedi.