Yara sarma zamanı!

Lige verilen milli ara, Fenerbahçe'ye çok yarayacak. Sarı-lacivertlilerin 15 milyon Euro'ya kadrosuna kattığı ancak sakatlığı nedeniyle verim alamadığı26 yaşındaki kanat oyuncusu, 22 Ekim'de oynanacak Hatayspor müsabakasında forma giyebilecek. Ayrıca sakatlığı bulunan bir diğer isimSon oynadığı Spartak Trnava karşılaşmasında şov yapan ancak o maçta bir sıkıntı yaşadığı için Kasımpaşa mücadelesinde kadroda olmayanmilli arada toparlanacak.TürkiyeSigorta Basketbol Süper Lig'de Pınar Karşıyaka, evinde Fenerbahçe Beko'yu 84-79 yendi.Kontrolü eline alan ev sahibi takım, kenardan gelen Errick McCollum'ın da katkısıyla devreyi 45-38 önde kapattı. Rakibinin geri dönmesine izin vermeyen Pınar Karşıyaka, salondan 84-79 galip ayrıldı. Maçın en skorer ismi olan