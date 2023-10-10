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Giriş Tarihi: 10.10.2023

Yara sarma zamanı!

Yara sarma zamanı!
Lige verilen milli ara, Fenerbahçe'ye çok yarayacak. Sarı-lacivertlilerin 15 milyon Euro'ya kadrosuna kattığı ancak sakatlığı nedeniyle verim alamadığı Cengiz Ünder'in, bu süreçte tamamen iyileşmesi bekleniyor. 26 yaşındaki kanat oyuncusu, 22 Ekim'de oynanacak Hatayspor müsabakasında forma giyebilecek. Ayrıca sakatlığı bulunan bir diğer isim Emre Mor da hazır hale gelecek. Son oynadığı Spartak Trnava karşılaşmasında şov yapan ancak o maçta bir sıkıntı yaşadığı için Kasımpaşa mücadelesinde kadroda olmayan Joshua King de milli arada toparlanacak.

Motley de yetmedi!
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Lig'de Pınar Karşıyaka, evinde Fenerbahçe Beko'yu 84-79 yendi. Kanarya ilk çeyreği 22-20 üstün geçti. Kontrolü eline alan ev sahibi takım, kenardan gelen Errick McCollum'ın da katkısıyla devreyi 45-38 önde kapattı. Rakibinin geri dönmesine izin vermeyen Pınar Karşıyaka, salondan 84-79 galip ayrıldı. Maçın en skorer ismi olan Motley'in 25 sayısı da F.Bahçe'ye yetmedi.

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