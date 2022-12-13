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Giriş Tarihi: 13.12.2022

Yarı yolda bırakmam!

Samet YÜKSEL
Yarı yolda bırakmam!

Sambacılar’ın takımın başında görmek istediği tecrübeli teknik adam kendisini arayanlara,“F.Bahçe’ye 1 yıllık imza attım. Sözleşmem bitmeden gitmem” dedi

Dünya Kupası'na çeyrek finalde veda ederek tüm ülkeyi şoka sokan Brezilya'da teknik direktör Tite'nin ayrılığı sonrası Jorge Jesus'un ismi gündem olmuştu. Brezilyalı taraftarların takımın başına geçmesi için sosyal medyada mesajlar attığı Portekizli hoca, ülke basınında da en güçlü adaylardan biri olarak gösterilmeye başlandı. Bu durum Fenerbahçe cephesinde ciddi rahatsızlık yarattı. Ancak tecrübeli çalıştırıcı gönüllere su serpecek açıklamayı yaptı.

PRENSİPLERİ OLAN BİR ADAMIM
Son dönemde konuyla ilgili çok telefon alan 68 yaşındaki teknik adamın, durumu soran yakın çevresine, "Fenerbahçe'ye 1 yıllık imza attım. Prensipleri olan bir adamım. Sözleşmemin devam ettiği takımları yarı yolda bırakmam. Burada çok seviliyorum ve mutluyum. Hem yönetim hem de taraftar bana güveniyor. Şampiyonluğun en güçlü adayı biziz" dediği öğrenildi.

ANCELOTTİ'YE TEKLİF GİTTİ
Fenerbahçe camiasını rahatlatan bir haber de Brezilya'dan geldi. UOL Esporte, Brezilya Futbol Federasyonu'nun Real Madrid'in hocası Carlo Ancelotti'ye teklif yaptığını yazdı. İtalyan teknik adamın, bu görevi yapmaya istekli olduğu ancak Haziran 2023'e kadar Real Madrid ile devam etmesine izin verilmesini talep ettiği kaydedildi.

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