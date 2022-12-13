Yarı yolda bırakmam!

Sambacılar’ın takımın başında görmek istediği tecrübeli teknik adam kendisini arayanlara,“F.Bahçe’ye 1 yıllık imza attım. Sözleşmem bitmeden gitmem” dedi
Dünya Kupası'na çeyrek finalde veda ederek tüm ülkeyi şoka sokan Brezilya'da teknik direktör Tite'nin ayrılığı sonrası Jorge Jesus'un ismi gündem olmuştu. Brezilyalıtaraftarların takımın başınageçmesi için sosyalmedyada mesajlarattığıPortekizli hoca,ülke basınındada en güçlüadaylardan biriolarak gösterilmeye başlandı. Bu durum Fenerbahçe cephesinde ciddi rahatsızlık yarattı. Ancak tecrübeliçalıştırıcı gönüllere su serpecekaçıklamayı yaptı.
PRENSİPLERİ OLAN BİR ADAMIM
Son dönemde konuyla ilgili çok telefon alan 68 yaşındaki teknik adamın, durumu soran yakın çevresine, "Fenerbahçe'ye1 yıllık imza attım.Prensipleri olan bir adamım.Sözleşmemin devamettiği takımları yarı yoldabırakmam. Burada çok seviliyorumve mutluyum. Hemyönetim hem de taraftar banagüveniyor. Şampiyonluğunen güçlü adayı biziz" dediği öğrenildi.
ANCELOTTİ'YE TEKLİF GİTTİ
Fenerbahçe camiasını rahatlatan bir haber de Brezilya'dan geldi. UOL Esporte, Brezilya Futbol Federasyonu'nun Real Madrid'in hocası Carlo Ancelotti'ye teklif yaptığını yazdı. İtalyan teknik adamın, bu görevi yapmaya istekli olduğu ancak Haziran 2023'e kadar Real Madrid ile devam etmesine izin verilmesini talep ettiği kaydedildi.