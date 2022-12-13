Yarı yolda bırakmam!

Dünya Kupası'na çeyrek finalde veda ederek tüm ülkeyi şoka sokan Brezilya'da teknik direktör Tite'nin ayrılığı sonrası Jorge Jesus'un ismi gündem olmuştu.Bu durum Fenerbahçe cephesinde ciddi rahatsızlık yarattı.Son dönemde konuyla ilgili çok telefon alan 68 yaşındaki teknik adamın, durumu soran yakın çevresine,dediği öğrenildi.Fenerbahçe camiasını rahatlatan bir haber de Brezilya'dan geldi. UOL Esporte, Brezilya Futbol Federasyonu'nun Real Madrid'in hocası Carlo Ancelotti'ye teklif yaptığını yazdı. İtalyan teknik adamın, bu görevi yapmaya istekli olduğu ancak Haziran 2023'e kadar Real Madrid ile devam etmesine izin verilmesini talep ettiği kaydedildi.