Yaş geçmiş iş bitmemiş!

Forma giydiği 33 maçta 22 gol-8 asiste imza atan, Süper Lig'de 27 karşılaşmada 18 gol-5 asistle krallık yarışında zirvede yer alan
Edin Dzeko, gençlere taş
çıkarıyor. 37 yaşındaki futbolcu,
takımın 2-0 kazandığı Hatayspor
karşılaşmasındaki performansıyla
da alkış aldı. Bu sezon ortaya koyduğu gezgin forvet rolünü Mersin'de oynanan maçta zirveye çıkardı.
90
dakika boyuncu
5 farklı mevkide
görülen yıldız
futbolcu bir
de asist yaptı. Özellikle ilk 45 dakikadaki 2 gol ve 1 net pozisyonun hepsinin içindeydi.
Kaptanlık bandını takan
Dzeko bu sezon hiç
idman kaçırmamasıyla
da dikkat çekiyor.