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Giriş Tarihi: 4.3.2024

Yaş geçmiş iş bitmemiş!

Samet YÜKSEL
Yaş geçmiş iş bitmemiş!

F.Bahçe’nin 37 yaşındaki forveti Dzeko, Hatay maçında 5 farklı mevkide kendini gösterdi ve asist yaptı

Forma giydiği 33 maçta 22 gol-8 asiste imza atan, Süper Lig'de 27 karşılaşmada 18 gol-5 asistle krallık yarışında zirvede yer alan Edin Dzeko, gençlere taş çıkarıyor. 37 yaşındaki futbolcu, takımın 2-0 kazandığı Hatayspor karşılaşmasındaki performansıyla da alkış aldı. Bu sezon ortaya koyduğu gezgin forvet rolünü Mersin'de oynanan maçta zirveye çıkardı. 90 dakika boyuncu 5 farklı mevkide görülen yıldız futbolcu bir de asist yaptı. Özellikle ilk 45 dakikadaki 2 gol ve 1 net pozisyonun hepsinin içindeydi. Kaptanlık bandını takan Dzeko bu sezon hiç idman kaçırmamasıyla da dikkat çekiyor.
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Yaş geçmiş iş bitmemiş!
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