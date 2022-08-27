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Giriş Tarihi: 27.8.2022

Yedek yok herkes 11

CEYHUN SAMET YÜKSEL
Yedek yok herkes 11

Fenerbahçe’de yedek-as ayrımı ortadan kalktı. Jesus kimi sahaya sürse, istediği verimi alıyor. Son örnek Austria Wien maçında yaşandı. 6 karşılaşma sonra formasına kavuşan İrfan Can 2 gol-1 asist kaydetti. Oyuna sonradan giren Mert Hakan da golünü attı

Taraftar ve rakipler Fenerbahçe'nin ilk 11'ini sayamıyor ama sarı-lacivertli formayı kim giyse sanki 11'in değişmez ismiymiş gibi oynuyor… Yedek-as ayrımını ortadan kaldıran teknik direktör Jorge Jesus, "Oyuncularımın hepsine güveniyorum, onun için rotasyonu kolay yapabiliyorum" derken Mert Hakan Yandaş da hocanın forma adaletine takımın duyduğu güveni "Hocamızın herkese görev vermesi herkese güvendiğini gösteriyor, bu da sahaya yansıyor. 5 dakika ise 5 dakika, 10 dakika ise 10 dakika herkes üzerine düşeni yapacak" sözleriyle dile getirdi. Süper Lig'de Ümraniyespor maçında ikinci yarıda oyuna giren Berisha, 90+2'de 1 puanı getiren golü atarken asisti de ikinci devre şans bulan Zajc yapmıştı. Kasımpaşa'da 69. dakikada görev alan Arda Güler, 2 kez ağları sarsıp 6-0'lık skordan daha çok konuşulmuştu. Adana Demir karşılaşmasında 80'de dahil olan Alioski, 83'te fileleri havalandırdı. Avrupa maçlarında da durum farklı değil. Bruma sonradan girdiği 3-0'lık Slovacko maçına asist katkısı verdi. Önceki gün Mert Hakan iki dakikada golünü attı.

İRFAN 6 MAÇIN ACISINI ÇIKARDI
Fenerbahçe'de formadan uzak kalanların da dönüşü muhteşem oluyor. Tıpkı İrfan Can Kahveci gibi... 20 Temmuz'da Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda oynanan Dinamo Kiev rövanşında sakatlanan ve 6 maçı kaçıran milli yıldız, ilk 11'de şans bulduğu Austria Wien rövanşında takımdan uzak kaldığı günlerin acısını çıkardı. Önce İsmail Yüksek'e asist yaptı ardından iki gol birden atarak galibiyette önemli rol oynadı.

24 GOL, 2.66 ORTALAMA
Fenerbahçe'nin tecrübeli teknik direktörü Jorge Jesus; Benfica ve Flamengo'daki bol gollü günlerine geri döndü. 9 resmi maçta 24 gol atan sarı-lacivertliler, 2.66 gibi ciddi bir oran yakaladı. Jesus'un Benfica ortalaması 2.15, Flamengo ortalaması 2.38'di.

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Yedek yok herkes 11
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