Yeni Gökhanlar Emreler geliyor!

Geleceğin kadrosunu kurmak isteyen F.Bahçe, önceki gün altyapısındaki 5 futbolcuyla profesyonel sözleşme imzaladı. U19'da forma giyen Haydar Karataş ile U17'den Emin Eren Sayar, Alaettin Ekici, Yağız Fikri Şen ve Adnan Efe Fettahoğlu A takıma katılırken, 10 yıl boyunca milli takımlarda çalışan ve son olarak U20 takımı teknik direktörlüğü yapan Soykan Başar, bu isimleri SABAH Spor'a anlattı. Arda Güler, Kenan Yıldız, Can Uzun'u ilk kez milli takıma davet eden Başar, Tedesco'nun gençler için şans olduğunu söyledi.

TEDESCO ÇOK FUTBOLCU TANIR

Başar, "Tedesco, Stuttgart U17'de yardımcı antrenörlük yaptı. Almanya'da çeşitli altyapılarda görev aldı. Onu çok kez çıplak gözle izledim; her futbolcuyla ilgilenir. Altyapıdan çok futbolcu tanır. A takımda da süre vermekten çekinmez. Tedesco kendi oyun planına gençleri adapte eder" dedi. "Yusuf Akçiçek'ten 20 milyon Euro gelir elde edildi; altyapı bizim için çok önemli" ifadesini kullanan Başar, "Tedesco da bu isimleri değerlendirecek bir isim. Bu oyuncuları kullanacak, çok şey öğretecek ve çok şey katacaktır. 'Ben oldum' dememek, havaya girmemek gerekir. Gençler için bu yaklaşım çok kıymetlidir" şeklinde konuştu.



EMİR'DE KUZEYLİ HAVASI VAR

Soykan Başar, 5 genci tek tek şöyle analiz etti:

EMİN EREN: Çok iyi bir santrfor olacak. Top tekniği çok iyi. Oyuncuyu ben çok izledim. Danimarkalı santrforlara benziyor. Kuzeyli bir havası ve fiziği var. Avrupa görebilir.

ALAETTİN EKİCİ: Sol kanatta görev alıyor. Çok hızlı. Bire birde yetenekli. Fiziğini geliştirdiği takdirde fark oluşturur.

HAYDAR KARATAŞ: Sol kanatta oynuyor. 18 yaşında. Dribbling yeteneği ön planda. Önü çok açık. Cesaretli top sürüyor ve bileklerine hakim.

YAĞIZ ŞEN: Yeni Gökhan Gönül olarak görüyorum. Ofansif anlamda güçlüdür. Yorulmak bilmez. 90 dakika bindirmeler görebilirsiniz. A takımda süre alacaktır.

EFE FETTAHOĞLU: Çok dikkat çeken bir isim. 8-10 pozisyonunda oynuyor. Her iki ayağını da çok iyi kullanır. Top tekniği başarılı. Fiziği Emre Belözoğlu'na benziyor. Ayakları yere sağlam basar. Çeviktir. Oyun görüşü ve vizyonu oldukça iyi seviyede.