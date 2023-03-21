Yeni Mesut’a kanca!

Fenerbahçe'nin genç yeteneği Arda Güler için Fransız basınından flaş bir iddia geldi. Sevilla maçını izleyen Marsilya Başkanı'nın genç oyuncuyu istediği belirtilirken, "Yeni Mesut Özil olarak görülen 18 yaşındaki oyuncu, Sevilla'ya karşı sergilediği üstün teknik performansını bu sezon her maçta gösterdi. İstanbul kulübüyle olan sözleşmesi 2025 yılına kadar devam eden Arda, 15 milyon Euro'nun biraz üzerinde bir teklifle Marsilya'ya katılabilir" denildi. Haberde genç oyuncunun, Marsilya'ya transfer olması durumunda Cengiz Ünder'le birlikte forma giyeceği de hatırlatıldı.