“Fizik olarak bire birlerde çok kuvvetli. Hem defansta hem de hücumda rakibini kolay eksiltiyor. Süratli ve sol ayağını iyi kullanıyor. Oosterwolde’ye yeni nesil sol bek diyebiliriz. 1.89 cm.’lik boyunun avantajıyla stoper olarak da oynayabiliyor”
Alioski'nin performansından memnun olmayan F.Bahçe'de teknik direktör Jorge Jesus bir sol bek isteyip Jayden Oosterwolde isminde ısrarcı davrandı. Sarı-lacivertiler çok çaba gösterdiği 21 yaşındaki oyuncunun transferinde mutlu sona çok yaklaştı. Futbolcuyla2027 yılına kadar anlaşmayavaran Kanarya, Parma'yada 8+1 milyon Euro bonuskarşılığında teklifini iletipbeklemeye geçti. Twente altyapısından yetişen Oosterwolde'yi bu ülkede gelişim scoutu olarak görev yapan veTürkiye'de de oynamış eski bir futbolcuolan Ersin Kurşunlu'ya sorduk. İştegenç oyuncu için yaptığı analizler:
PRATİK VE ATLETİK İKİ sene öncesine kadar Ajax'ın büyük ilgisi vardı ve izlemeye almışlardı. Ancak o zamanki Twente yönetimi, genç ve geleceği parlak olduğundan Oosterwolde'yi bırakmamıştı. FİZİK olarak birebirlerde çok kuvvetli. Hem defansta hem de hücumda rakibini kolay eksiltebilme özelliğine ve kalitesine sahip. SÜRATLI ve sol ayağını çok iyi kullanıyor. Tüm bunları bir araya getirdiğinizde yeni nesil sol bek oyuncusu diyebiliriz. BAKIŞ açısı çok geniş, takım arkadaşını kale önünde boşa çıkarabilen paslar atabiliyor. MEVKİSİ sol bek ama stoper olarak da çok rahat oynayabiliyor. 1.89 CM boyuyla pratik ve atletik bir futbolcu. SAVUNMANIN göbeğinde oynaması dezavantaj olmaz. OYNADIĞI maçlarda iyi bir performansa imza attığını söyleyebiliriz. JORGE Jesus, oynattığı sisteme (3-4-3) göre bence görev verebilir.