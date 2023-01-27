Alioski'nin performansından memnun olmayan F.Bahçe'de teknik direktör Jorge Jesus bir sol bek isteyipisminde ısrarcı davrandı. Sarı-lacivertiler çok çaba gösterdiği 21 yaşındaki oyuncunun transferinde mutlu sona çok yaklaştı.Twente altyapısından yetişen Oosterwolde'yi bu ülkedesene öncesine kadar Ajax'ın büyük ilgisi vardı ve izlemeye almışlardı. Ancak o zamanki Twente yönetimi, genç ve geleceği parlak olduğundan Oosterwolde'yi bırakmamıştı.olarak birebirlerde çok kuvvetli. Hem defansta hem de hücumda rakibini kolay eksiltebilme özelliğine ve kalitesine sahip.ve sol ayağını çok iyi kullanıyor. Tüm bunları bir araya getirdiğinizde yeni nesil sol bek oyuncusu diyebiliriz.açısı çok geniş, takım arkadaşını kale önünde boşa çıkarabilen paslar atabiliyor.sol bek ama stoper olarak da çok rahat oynayabiliyor.boyuyla pratik ve atletik bir futbolcu.göbeğinde oynaması dezavantaj olmaz.maçlarda iyi bir performansa imza attığını söyleyebiliriz.Jesus, oynattığı sisteme (3-4-3) göre bence görev verebilir.