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Giriş Tarihi: 18.1.2024

Yerli bir forvet transfer edebiliriz

Yerli bir forvet transfer edebiliriz

İsmail Kartal, yapılan Bonucci&Krunic takviyeleriyle kadroda dengeyi sağladıklarını belirtirken, “Duruma göre belki yerli bir forvet transferi olabilir ama yüzde yüz alacağız diye kendimizi şartlandırmadık” dedi

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, son 16'ya kaldıkları için mutlu olduğunu söyledi. Oyuncularını tebrik eden tecrübeli hoca, "Uzun süredir oynatmayı beklediğimiz Lincoln'ü sahaya sürdük. Lig, Türkiye Kupası ve Avrupa maçlarında dengeleri koruyarak yolumuza devam etmeye çalışıyoruz" dedi. Transferle alakalı da konuşan tecrübeli teknik adam, "Krunic ilk maçı olmasına rağmen iyi iş çıkardı. İki transferle kendi dengemizi bulduk. Duruma göre belki yerli bir forvet transferi olabilir ama şu anda yüzde yüz alacağız diye kendimizi şartlandırmış değiliz. Çağlar ile ilgili de zaman içinde ne olup bitecek göreceğiz" ifadelerini kullandı.

İSMAİL KARTAL'A EŞİNDEN DESTEK
F.BAHÇE Teknik Direktörü İsmail Kartal'a tribünden çok özel bir destek vardı. 62 yaşındaki teknik adamın eşi Sema Kartal, sarı-lacivertli atkısını sallayarak yaptığı tezahüratlarla hem takıma hem de İsmail hocaya destek verdi.

SÖYÜNCÜ DİRENİYOR
F.BAHÇE'NİN ikna ettiği Çağlar Söyüncü'de resmi imza sürecine bir türlü gelinemedi. 27 yaşındaki futbolcunun kulübü Atletico Madrid'e Porto, yüksek bonservis bedeli olan bir teklif sunarken, sarı-lacivertliler kiralama önerisi yaptı. İspanyol ekibi de bu sebeple oyuncunun, Porto'ya transfer olmasını istiyor. Ancak Çağlar, Fenerbahçe'de forma giymeyi arzuluyor.

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Yerli bir forvet transfer edebiliriz
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