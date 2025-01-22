Yeşil sahanın boksörü!

Fenerbahçe, Aston Villa forması giyen Diego Carlos'ta mutlu sona ulaştı. 11 milyon Euro bonservisle sarı-lacivertlilerin en pahalı savunma takviyesi olan ve dün gece İstanbul'a gelen Sambacı'yıanaliz etti.fiziğiyle boksörleri andıran Carlos, sahadaki mücadelesiyle rakip santrforları ürkütüyor.B takımı sonrası çıkış yapacağı 2016'da Estoril'den Nantes'a 1.3 milyon Euro'ya gitti.maçında Carlos, kontratağı önlemek için geriye koşarken hakem Tony Chapron ile çarpıştı. Tekme atıp kırmızı kart gösteren Fransız hakem, 6 ay ceza aldı, sonrasında emekli oldu.ardından gittiği Sevilla'nın değişilmezi haline geldi. Burada Avrupa Ligi'ni kazanırken değeri 50 milyon Euro'yu gördü.Aston Villa'nın en pahalı stoperi olarak 31 milyon Euro'ya transfer oldu. Ancak aşil tendonu yırtılınca beklediği etkiyi yaratamadı ve sezonu kapattı.