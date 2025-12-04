Yiğit’e 2. kez hazır ol emri

Galatasaray derbisi sonrası yaptığı izin biten Fenerbahçe, bugün Başakşehir maçı hazırlıklarına başlayacak. Jayden Oosterwolde kart cezalası, Szymanski sakat, Çağlar Söyüncü de henüz tam olarak iyileşmediği için Tedesco, Ferencvaros karşılaşmasında olduğu gibi Yiğit Efe Demir'e 'Hazır ol' emrini verdi.76 dakika sahada kalan Yiğit, rakibin yüzde yüz gollük bir pozisyonunu da engellemişti. Savunmanın merkezinde Yiğit Efe Demir ismi öne çıkarken Becao da alternatifler arasında. Brezilyalı oyuncu bu sezon sadece Rize deplasmanında son 6 dakika süre almıştı.