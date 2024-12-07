Yıldızlar vitrine çıkıyor

Son dönemde yaptığı satışlarla Türkiye'nin en çok bonservis geliri elde eden kulübü olan Fenerbahçe, Beşiktaş derbisinde üç oyuncusunu vitrine çıkaracak.Fransa Ligi'nden iki takımın scoutu, Oğuz'u tribünden izleyecek. Szymanski için Fiorentina, İsmail Yüksek için de Stuttgart'ın yetkilileri Dolmabahçe'ye gelecek.Szymanski, 22 maçta sadece 2 gol ve 4 asistle oynasa da Mourinho'nun vazgeçilmezi olmayı başardı. İsmail Yüksek ise görev aldığı maçlarda orta sahadaki mücadeleci kimliği ile öne çıktı.