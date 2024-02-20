Yıllara meydan okuyor

Fenerbahçe'nin santrforu Edin Dzeko, geride kalan 26 haftaya damgasını vurdu. 5 maçlık suskunluğunun ardından üst üstevemaçlarında filelerini sarsan 37 yaşındaki yıldızın bu sezonki başarılı performansı rakamlara yansıdı...18 golle krallık koltuğunda oturan Dzeko, toplamda 22 kez fileleri bulupGeçen sezon 14 olmak üzere 2021-22'de 17, 2020-21'de 13, 2019-20'de 19, 2018-19 döneminde de 14 kez ağları sarstı.sezon ligde maç başına 2.2 şut atıp 0.8 isabet yakalayan, 9.88 gol beklentisi tutturan ve 4 fırsat yaratan F.Bahçeli yıldız, bu değerini 4.5 şut, 2 isabet, 17.57 gol beklentisine ve 7 fırsata yükseltti.futbolcu, karşılaşma başı dribbling karnesini, ikili mücadele kazanma değerini, zeminde 1.1, havada 1.2 olan ikili mücadelesini deçıkardı.pozisyonuna sokan pas anlamına gelenmaç başınayükselten Dzeko, bu performansını %57 artırmayı başardı.fazla topla buluşan deneyimli santrfor, 10.9 olanyaparken bu değeri deÇAYKUR Rizespor maçında Dzeko'nun attığı golün asistini yapan Mert Hakan Yandaş için Fenerbahçe yönetimi harekete geçiyor. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan milli oyuncu ile teknik direktör İsmail Kartal'ın isteği doğrultusunda yeni kontrat yapılmasına karar verildi. Şu anda 12 milyon TL yıllık ücret alan 29 yaşındaki futbolcunun maaşının 35 milyon TL seviyesine çekilerek 3+1 yıllık mukavele teklif edileceği öğrenildi. Mert Hakan'ın da imza atmaya hazır olduğu ve yönetime "Para konuşmam" mesajını verdiği gelen haberler arasında.