Yıllara meydan okuyor

Fenerbahçe'nin santrforu Edin Dzeko, geride kalan 26 haftaya damgasını vurdu. 5 maçlık suskunluğunun ardından üst üste Alanyaspor
ve Çaykur Rizespor
maçlarında filelerini sarsan 37 yaşındaki yıldızın bu sezonki başarılı performansı rakamlara yansıdı... İşte detaylar:
LIGDE
18 golle krallık koltuğunda oturan Dzeko, toplamda 22 kez fileleri bulup son 6 sezondaki en yüksek gol sayısına ulaştı.
Geçen sezon 14 olmak üzere 2021-22'de 17, 2020-21'de 13, 2019-20'de 19, 2018-19 döneminde de 14 kez ağları sarstı.
GEÇEN
sezon ligde maç başına 2.2 şut atıp 0.8 isabet yakalayan, 9.88 gol beklentisi tutturan ve 4 fırsat yaratan F.Bahçeli yıldız, bu değerini 4.5 şut, 2 isabet, 17.57 gol beklentisine ve 7 fırsata yükseltti.
BOŞNAK
futbolcu, karşılaşma başı dribbling karnesini 0.3'ten 1'e
, ikili mücadele kazanma değerini 2.3'ten 4.3'e
, zeminde 1.1, havada 1.2 olan ikili mücadelesini de 2.2'ye ve 2.1'e
çıkardı.
GOL
pozisyonuna sokan pas anlamına gelen kilit pasını
maç başına 0.7'den 1.1'e
yükselten Dzeko, bu performansını %57 artırmayı başardı.
DAHA
fazla topla buluşan deneyimli santrfor, 10.9 olan isabetli pas karnesini 17.5
yaparken bu değeri de %60 oranında tırmanış gösterdi.
MERT HAKAN'A ZAMLI YENİ SÖZLEŞME!
ÇAYKUR Rizespor maçında Dzeko'nun attığı golün asistini yapan Mert Hakan Yandaş için Fenerbahçe yönetimi harekete geçiyor. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan milli oyuncu ile teknik direktör İsmail Kartal'ın isteği doğrultusunda yeni kontrat yapılmasına karar verildi. Şu anda 12 milyon TL yıllık ücret alan 29 yaşındaki futbolcunun maaşının 35 milyon TL seviyesine çekilerek 3+1 yıllık mukavele teklif edileceği öğrenildi. Mert Hakan'ın da imza atmaya hazır olduğu ve yönetime "Para konuşmam" mesajını verdiği gelen haberler arasında.