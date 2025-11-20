Yine yeniden Boscagli

Fenerbahçe yönetimi, ara transfer dönemine savunma takviyesi hedefiyle giriyor. Takımın futbol direktörü Devin Özek ile transfer üzerine toplantılar gerçekleştiren teknik direktör Domenico Tedesco,derken defanstaki kaliteyi üst seviyeye çıkarma amacında. Özellikle Oosterwolde'ye hem Premier Lig hem de Serie A ekiplerinden ciddi talipler bulunması nedeniyle sol stoper takviyesi önemini artırdı. Hollandalı futbolcu da ayrılmaya sıcak bakıyor.28 yaşındaki oyuncu, yeni transfer olduğu Premier Lig ekibi Brighton'da aradığını bulamadı.Devin Özek oyuncuyu yakından takip ederken, Brighton cephesinin de futbolcuyu kiralamaya sıcak baktığı öğrenildi.