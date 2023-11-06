Yoklukları yara

Taraftarı önünde ligde Trabzonspor'a 26 yıl sonra kaybeden ve 19'da 19'luk galibiyet serisi son bulan Fenerbahçe'de Rodrigo Becao, Alexander Djiku ve Fred'in takım içinde vazgeçilmez oyuncular olduğu bir kez daha ortaya çıktı.Hollandalı oyuncu, kilidi açan Onuachu'yu maç boyunca savunamazken tercihleriyle de çileden çıkardı. 17 pas kaybıyla sahanın en kötüsü olup 3 hava topunun 2'sini kaybetti. Eldeki sağlam tek orijinal stoper Samet, ayağına gelen fırsatı tepti.Merkezde teknik direktör İsmail Kartal'ın formayı teslim ettiği Miha Zajc, Fred'in boşluğunu dolduramadı.Orta, uzun top, dribbling, hava topu ve pas arası karnelerinde sıfırı tüketirken performansıyla sınıfta kaldı.başında takımdan gönderilmesi düşünülen Samet Akaydın, sakatlıklar sonrasında önüne gelen forma şansını geri tepti. Onuachu karşısında hatalar zinciri yapan ve performansı ile taraftarın da ıslıklayıp tepki gösterdiği Samet, iyice gözden düştü. Becao-Djiku-Serdar'ın sakatlıklarının sürmesi nedeniyle A.Demirspor deplasmanında da Samet'in zorunlu olarak maça 11'de başlaması bekleniyor.