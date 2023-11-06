Yoklukları yara

Stoper Samet, hatasıyla üçüncü gole davetiye çıkarırken Oosterwolde, kilidi açan Onuachu’yu kaçırdı ve 17 top kaybıyla sahanın en kötüsüydü. Zajc da orta sahada dökülen isimlerden oldu
Taraftarı önünde ligde Trabzonspor'a 26 yıl sonra kaybeden ve 19'da 19'luk galibiyet serisi son bulan Fenerbahçe'de Rodrigo Becao, Alexander Djiku ve Fred'in takım içinde vazgeçilmez oyuncular olduğu bir kez daha ortaya çıktı. Stoperdeyerlerine forma giyenSamet Akaydın ile JaydenOosterwolde bireysel hatalarıylasaç baş yoldurttu. Hollandalı oyuncu, kilidi açan Onuachu'yu maç boyunca savunamazken tercihleriyle de çileden çıkardı. 17 pas kaybıyla sahanın en kötüsü olup 3 hava topunun 2'sini kaybetti. Eldeki sağlam tek orijinal stoper Samet, ayağına gelen fırsatı tepti. HatasıylaTrabzonspor'a üçüncü golühediye ederken şut engellemeve pas arası değerlerindesıfır çekti. 4 ikili mücadelenin3'ünü kaptırırken 10 kezde rakibe topu verdi.
MİHA ZAJC BU KEZ SINIFTA KALDI
Merkezde teknik direktör İsmail Kartal'ın formayı teslim ettiği Miha Zajc, Fred'in boşluğunu dolduramadı. Ortasaha ile hücum arasındaenerji ve pas istasyonuolma konusunda fark yaratamayanSloven futbolcu,Mendy-Berat ikilisine İsmailile birlikte üstünlük kuramadı. Orta, uzun top, dribbling, hava topu ve pas arası karnelerinde sıfırı tüketirken performansıyla sınıfta kaldı.
OCAKTA STOPER AVI SEZON başında takımdan gönderilmesi düşünülen Samet Akaydın, sakatlıklar sonrasında önüne gelen forma şansını geri tepti. Onuachu karşısında hatalar zinciri yapan ve performansı ile taraftarın da ıslıklayıp tepki gösterdiği Samet, iyice gözden düştü. Becao-Djiku-Serdar'ın sakatlıklarının sürmesi nedeniyle A.Demirspor deplasmanında da Samet'in zorunlu olarak maça 11'de başlaması bekleniyor. Ancak yönetim,devre arasında bir stoper takviyesiiçin şimdiden çalışmaya başlarkenilk hamle bu bölgeye yapılacak