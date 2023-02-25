Yolumuz açık olsun

F.Bahçe, Avrupa Ligi'nde zorlu rakipler arasından Sevilla'yı çekti… Daha önce UEFA Kupası'nı 2 kez, Avrupa Ligi'ni ise 4 kez kazanan ve bu kupanın gediklisi olarak bilinen Endülüs ekibi, Şampiyonlar Ligi'ndeAvrupa Ligi'ne devam etti. Playoff turunda PSV'yi ilk maçta 3-0 deviren Sevilla, rövanşta 2-0 yenilse de tur biletini aldı.İspanya240 milyon EuroYoussef En-Nesyriİspanya Şampiyonu (1945-46), Avrupa Ligi (2005-06, 2006-07, 2013-14, 2014-15, 2015-16, 2019-20), UEFA Süper Kupa (2006-07)12Ramon Sanchez Pizjuan (43 bin 883)Jorge SampaoliKonferans Ligi'nde çeyrek final mücadelesi verecek olan Medipol Başakşehir, Belçika'dan Gent ile eşleşti. Sezona UEFA Avrupa Ligi play-off turunda başlayan ve Kıbrıs Rum Kesimi ekibi O.Nicosia'yaKonferans Ligi'ne düşen mavi-beyazlılar, F Grubu'nu 2. bitirdi ve play-off'ta Karabağ ile eşleşti., Belçika Ligi'nde ise 26 haftada 42 puan toplarken liderin 21 puan gerisinde kaldı.Belçika67.4 milyon EuroHugo CuypersBelçika Şampiyonu (2014-15)Ghelamco Arena (19 bin 999)Hein VanhaezebrouckKonferans Ligi'nde Sivas'ın rakibi olan Fiorentina,İtalyan ekibi son 16'da Braga'yı deplasmanda 4-0 devirdi, evinde ise 3-2 ile turu rahat geçti. Floransa kulübünün ligdeki durumu ise bir hayli kötü… 23 haftası geride kalan Serie A'da sadeceYiğido, 9 Mart'ta Fiorentina deplasmanına giderken 16 Mart'ta ise rakibini konuk edecek.İtalya235 milyon EuroArthur Cabralİtalya Şampiyonu (1955-56, 1968-69), Kupa galipleri Kupası şampiyonu (1960-61)14Artemio Franchi (47 bin 282)Vincenzo ItalianoTürkiye ülke puanı sıralamasında 12. sırada yer alırken önümüzdeki 3 ülkenin takımı kalmaması en büyük avantajımız. 10. sıradaki Avusturya'yı geçip bu basamağı almamız için 3 temsilcimiz toplam 13 puan toplamalı.KURA çekimi öncesinde UEFA'dan Türkiye'ye başsağlığı ve destek mesajı geldi. UEFA Genel Sekreteri Giorgio Marchetti, ülkemizde yaşanan deprem için hayatını kaybedenler için üzüntülerini dile getirirken "Türkiye'nin yanındayız" ifadelerini kullandı.Kıran kırana geçer!arasında en uygunlarından biri Sevilla'ydı. İyi bir sezon geçirmiyorlar. Ciddi form problemleri var, kadrosundaki ekstra oyuncular da bu seneyi 'kayıp' olarak yaşıyor.Sevilla ciddi tehlikeli bir rakip. Ama M.United veya Juventus da çıkabilirdi. Eleme maçlarında gün yaşanır, sezon değil! F.Bahçe'nin bu maçlarda nasıl oynayacağını bilemiyoruz. A.Demirspor maçında iyilerdi fakat araya bir ay girdi. Maç kondisyonu ve temposunda eksiklikleri var! Sevilla'ya da 2 maç oynayarak gidecekler.Ne olur bilmem ama iki maçta iki takımın bol pozisyona gireceği, heyecanlı geçecek bir eşleşme izleyeceğiz.