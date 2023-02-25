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Giriş Tarihi: 25.2.2023

Yolumuz açık olsun

SUAT UMURHAN
Yolumuz açık olsun

F.Bahçe, 2007-08'de elediği Sevilla ile eşleşti. Kanarya, 9 Mart'ta İspanya'da 16 Mart'ta ise İstanbul'da sahada... M.Başakşehir, son 16'daki rakibi Gent ile ilk maçını 9 Mart'ta Belçika'da oynayıp, 15 Mart'ta rövanşa çıkacak Sivasspor, İtalyan ekibi Fiorentina'yı çekti. Yiğido, 9 Mart'ta rakibine konuk olup 16 Mart'ta evinde ağırlayacak

Kupanın kralı Sevilla!
F.Bahçe, Avrupa Ligi'nde zorlu rakipler arasından Sevilla'yı çekti… Daha önce UEFA Kupası'nı 2 kez, Avrupa Ligi'ni ise 4 kez kazanan ve bu kupanın gediklisi olarak bilinen Endülüs ekibi, Şampiyonlar Ligi'nde G Grubu'nda Mancnester City ve B.Dortmund'un ardından 3. olarak Avrupa Ligi'ne devam etti. Playoff turunda PSV'yi ilk maçta 3-0 deviren Sevilla, rövanşta 2-0 yenilse de tur biletini aldı. Kanarya, 9 Mart'ta İspanya yolculuğuna çıkacak ve rövanşı 16 Mart'ta evinde oynayacak.

SEVILLA
Ülke: İspanya Piyasa değeri: 240 milyon Euro Yıldızı: Youssef En-Nesyri Başarıları: İspanya Şampiyonu (1945-46), Avrupa Ligi (2005-06, 2006-07, 2013-14, 2014-15, 2015-16, 2019-20), UEFA Süper Kupa (2006-07) Ligdeki sırası: 12 Stat: Ramon Sanchez Pizjuan (43 bin 883) Teknik direktör: Jorge Sampaoli



'GENT'İLMEN BAŞAKŞEHİR
Konferans Ligi'nde çeyrek final mücadelesi verecek olan Medipol Başakşehir, Belçika'dan Gent ile eşleşti. Sezona UEFA Avrupa Ligi play-off turunda başlayan ve Kıbrıs Rum Kesimi ekibi O.Nicosia'ya 2 maçta da 2-0 yenilerek Konferans Ligi'ne düşen mavi-beyazlılar, F Grubu'nu 2. bitirdi ve play-off'ta Karabağ ile eşleşti. Penaltılarda tur biletini alan Gent, Belçika Ligi'nde ise 26 haftada 42 puan toplarken liderin 21 puan gerisinde kaldı. Emre Belözoğlu'nun talebeleri, 9 Mart'ta Belçika deplasmanına giderken 15 Mart Çarşamba günü ise rakibini İstanbul'da ağırlayacak.

GENT
Ülke: Belçika Piyasa değeri: 67.4 milyon Euro Yıldızı: Hugo Cuypers Başarıları: Belçika Şampiyonu (2014-15)
Ligdeki sırası: 5 Stat: Ghelamco Arena (19 bin 999) Teknik direktör: Hein Vanhaezebrouck

YİĞİDO'YA DİŞLİ RAKİP
Konferans Ligi'nde Sivas'ın rakibi olan Fiorentina, Başakşehir'in ardından A Grubu'nda ikinci olarak gruptan çıkmıştı. İtalyan ekibi son 16'da Braga'yı deplasmanda 4-0 devirdi, evinde ise 3-2 ile turu rahat geçti. Floransa kulübünün ligdeki durumu ise bir hayli kötü… 23 haftası geride kalan Serie A'da sadece 6 kez kazanabilen mor-beyazlılar 25 puanla 14. basamakta. Yiğido, 9 Mart'ta Fiorentina deplasmanına giderken 16 Mart'ta ise rakibini konuk edecek.

FİORENTİNA
Ülke: İtalya Piyasa değeri: 235 milyon Euro Yıldızı: Arthur Cabral Başarıları: İtalya Şampiyonu (1955-56, 1968-69), Kupa galipleri Kupası şampiyonu (1960-61) Ligdeki sırası: 14 Stat: Artemio Franchi (47 bin 282) Teknik direktör: Vincenzo Italiano

10. SIRA İÇİN HEDEF 13 PUAN
Türkiye ülke puanı sıralamasında 12. sırada yer alırken önümüzdeki 3 ülkenin takımı kalmaması en büyük avantajımız. 10. sıradaki Avusturya'yı geçip bu basamağı almamız için 3 temsilcimiz toplam 13 puan toplamalı. Avrupa'daki ekiplerimiz kalan maçlarında 6 galibiyet alabilirse 10. sıraya yükseleceğiz.

UEFA: TÜRKİYE'NİN YANINDAYIZ
KURA çekimi öncesinde UEFA'dan Türkiye'ye başsağlığı ve destek mesajı geldi. UEFA Genel Sekreteri Giorgio Marchetti, ülkemizde yaşanan deprem için hayatını kaybedenler için üzüntülerini dile getirirken "Türkiye'nin yanındayız" ifadelerini kullandı.

BİR GÖRÜŞ

GÜRCAN BİLGİÇ
Kıran kırana geçer!
Seçenekler arasında en uygunlarından biri Sevilla'ydı. İyi bir sezon geçirmiyorlar. Ciddi form problemleri var, kadrosundaki ekstra oyuncular da bu seneyi 'kayıp' olarak yaşıyor. Fakat böyle takımların ligdeki vazgeçmişliklerinin tam tersine konsantrasyonunu diğer kulvarlara kaydırdıklarını çok gördük. Sevilla ciddi tehlikeli bir rakip. Ama M.United veya Juventus da çıkabilirdi. Eleme maçlarında gün yaşanır, sezon değil! F.Bahçe'nin bu maçlarda nasıl oynayacağını bilemiyoruz. A.Demirspor maçında iyilerdi fakat araya bir ay girdi. Maç kondisyonu ve temposunda eksiklikleri var! Sevilla'ya da 2 maç oynayarak gidecekler. İspanyol takımlarından her zaman korkarım. Tek güvencem onların da açık oynamaları. Ne olur bilmem ama iki maçta iki takımın bol pozisyona gireceği, heyecanlı geçecek bir eşleşme izleyeceğiz.

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