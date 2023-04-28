Yorgun savaşçı

25 yaşındaki stoper, Fenerbahçe’de 45, Macaristan Milli Takımı’nda ise 4 karşılaşmada sahada yer alıp müthiş bir rekora imza attı. 4 bin 361 dakika ter döken Attila Szalai, bu duruma fazla dayanamadı
Fenerbahçe'de Sivasspor deplasmanı öncesi Attila Szalai şoku yaşanıyor. Sağ diz iç yan bağlarındaesneme ve ödem tespit edilen savunmanın sigortası durumundaki Macar stoperi yoğunluk vurdu. Teknik direktör Jorge Jesus'un sık sık rotasyona uğrattığı sarı-lacivertli takımda busezon vazgeçemediği tek futbolcuSzalai oldu. 25 yaşındaki oyuncu, F.Bahçe'nin bu sezon tüm kulvarlarda oynadığı 46 maçın 45'inde (Dinamo Kiev 120 dakika) forma giyerken sadece Alanya deplasmanındacezalı olduğu için tribündeyer aldı.
MİLLİ TAKIM'DA DA HEP OYNADI
Avrupa Ligi Elemeleri'ndeki Austria Wien rövanşında ise son 10 dakikada süre aldı. Ayrıca Macaristan Milli Takımı'nın Uluslar Ligi'nde, EURO 2024 Elemeleri ve hazırlık müsabakasında da 4 maçın tamamında sahada kaldı. Toplamda49 maçta 4 bin 361 dakika savunmadagörev yapan Szalai, buyoğun tempoya daha fazla dayanamadı ve etkileri 31. haftada 3-3 biten İstanbulspor karşılaşmasından sonra kendini gösterdi.
KANARYA'DA BATSHUAYI SEVİNCİ
F.Bahçe'nin, Can Bartu Tesisleri'nde antrenmanı teknik direktör Jesus yönetiminde salonda yapılan kuvvet ve dayanıklılık çalışması ile başladı. Ardından sahaya geçen sarı-lacivertli oyuncular; koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleri sonrasında pas çalışmaları yaptı. Sakatlığı geçen Michy Batshuayi, takımla birlikte çalıştı. Hazır görünenBelçikalı yıldızın Sivas maçında oynayacağı bildirildi.
BİR GÖRÜŞ
ÖMER ÜRÜNDÜL
Eksikliği büyük sıkıntıya sokar Jorge Jesus, bugüne kadar dünyada ve bizde hiçbir teknik direktörde olmadığı kadar kadroyla ciddi biçimde sürekli oynayan bir futbol adamı. Zaten istikrarsız grafiği ile yapılan puan kayıplarının da nedeni kesinlikle bu. Bu arada Jesus'un bu uygulamasının yanında kaleci Altay'ı göz ardı edersek devamlı görev verdiği üç isim var: Enner Valencia, FerdiKadıoğlu, Attila Szalai. Tabii ki Szalai'nin sakatlanması, diğer stoperlerin de olumlu birfutbol sergileyememesi bu son periyottaF.Bahçe'yi ciddi sıkıntıya sokacak.