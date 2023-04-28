Yorgun savaşçı

Fenerbahçe'de Sivasspor deplasmanı öncesi Attila Szalai şoku yaşanıyor.vesavunmanın sigortası durumundaki Macar stoperi yoğunluk vurdu. Teknik direktör Jorge Jesus'un sık sık rotasyona uğrattığı sarı-lacivertli takımda25 yaşındaki oyuncu, F.Bahçe'nin bu sezon tüm kulvarlarda oynadığı 46 maçın 45'inde (Dinamo Kiev 120 dakika) forma giyerkenAvrupa Ligi Elemeleri'ndeki Austria Wien rövanşında ise son 10 dakikada süre aldı. Ayrıca Macaristan Milli Takımı'nın Uluslar Ligi'nde, EURO 2024 Elemeleri ve hazırlık müsabakasında da 4 maçın tamamında sahada kaldı.ve etkileri 31. haftada 3-3 biten İstanbulspor karşılaşmasından sonra kendini gösterdi.F.Bahçe'nin, Can Bartu Tesisleri'nde antrenmanı teknik direktör Jesus yönetiminde salonda yapılan kuvvet ve dayanıklılık çalışması ile başladı. Ardından sahaya geçen sarı-lacivertli oyuncular; koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleri sonrasında pas çalışmaları yaptı.Eksikliği büyük sıkıntıya sokarJesus, bugüne kadar dünyada ve bizde hiçbir teknik direktörde olmadığı kadar kadroyla ciddi biçimde sürekli oynayan bir futbol adamı. Zaten istikrarsız grafiği ile yapılan puan kayıplarının da nedeni kesinlikle bu. Bu arada Jesus'un bu uygulamasının yanında kaleci Altay'ı göz ardı edersek devamlı görev verdiği üç isim var:Tabii ki Szalai'nin sakatlanması, diğer stoperlerin de