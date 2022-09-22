Haberler Spor Haberleri Fenerbahçe Haberleri Yüksek Lisans!
Giriş Tarihi: 22.9.2022

Yüksek Lisans!

CEYHUN SAMET YÜKSEL
Yüksek Lisans!

Altın dokunuşuyla futbol sahnesine çok önemli isimler kazandıran Fenerbahçe Teknik Direktörü Jesus’un, yıldızını parlattığı son oyuncu İsmail Yüksek oldu

F.Bahçe'de büyük bir değişime imza atarak güçlü ve hızlı oynayan bir takım yaratan Jorge Jesus, genç oyuncuları futbol sahnesine çıkarmasıyla da ünlü bir hoca. Birçok yıldızın gelişiminde önemli payı olan Portekizli teknik adamın, altın dokunuşuyla bambaşka bir noktaya getirdiği son isim İsmail Yüksek oldu. Tecrübeli çalıştırıcının, Şampiyonlar Ligi elemelerindeki Dinamo Kiev ve Rennes deplasmanı da dahil olmak üzere bu sezon 8 maçta görev verdiği 23 yaşındaki oyuncu, performansıyla dikkatleri üzerine çekti ve A Milli Takım'a çağrıldı. Fiziği ve mücadelesiyle alkış toplayan İsmail de yakaladığı çıkışta her fırsatta hocasının büyük payı olduğunu söylüyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: Bakan Bilgin'den asgari ücret zammı açıklaması: Aralık geliyor...
SON DAKİKA: NATO'dan Rusya'nın restine rest: Putin için işler yolunda gitmiyor, nükleer savaşı kazanamaz
SON DAKİKA! Yeni TOKİ müjdesi! İndirim kampanyası geliyor: Başkan Erdoğan detayları paylaşacak!
Antalya'da üvey baba dehşeti: 14 yaşındaki çocuğu...
Eşcinsel sözde imam Ludovic-Mohamed Zahed'in İstanbul'daki konuşması iptal edildi
MasterChef eleme adayı kim oldu? TV8 ile 21 Eylül 2022 MasterChef dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? İşte MasterChef potaya giren isimler!
SON DAKİKA: ABD Başkanı Biden BM Genel Kurulu'nda konuştu: Rusya'yı kimse tehdit etmiyor
Son dakika: Ehliyet alacaklar dikkat! Yeni dönem başlıyor: Artık zorunlu hale getirildi
Son dakika! Çekiçli cinayetin zanlısı: Amacım öldürmek değil, ağzını kırmaktı
Tunç Soyer’i eleştirdi, görevden alındı!
ARKADAŞINA GÖNDER
Yüksek Lisans!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA