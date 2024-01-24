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Giriş Tarihi: 24.1.2024

Yüksek rekabet!

Samet YÜKSEL
Yüksek rekabet!

Olimpik Lyon ve Marsilya, 24 yaşındaki orta saha için resmi teklifi iletti. Ancak yönetim, şampiyonluğa giderken başarılı futbolcuyu satmaya sıcak bakmıyor

Fenerbahçe'de son iki sezonda yakaladığı çıkışla dikkatleri üzerine çeken İsmail Yüksek, Avrupa kulüplerinin de radarına girdi. Özellikle Fransız takımlarının uzun süredir göz hapsinde tuttuğu milli futbolcu için Olimpik Lyon ve Marsilya büyük bir çekişme içerisinde. İki kulüp de sarı-lacivertlilerin kapısını çalarken, teklif ettikleri rakamların 12-13 milyon Euro arasında olduğu öğrenildi. 24 yaşındaki oyuncunun Avrupa'da oynamayı istediği kaydedilirken, Fred'in uzun süreli sakatlığının süreci etkileyebileceği belirtildi.

YÖNETİM İKİYE BÖLÜNDÜ
F.Bahçe yönetimi içerisinde ise bir kesim, "Değerini buldu, satmalıyız" ifadesini kullanırken diğer bir kesim ise, "Şampiyonluğa giderken satmak olmaz" şeklinde yorum yapıyor. 2027 yazına kadar sözleşmesi bulunan İsmail'in, kararı yönetime bıraktığı gelen haberler

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Yüksek rekabet!
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