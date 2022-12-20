Yüksek tansiyon

Fenerbahçe'nin başarılı orta sahası İsmail Yüksek'in, yeni sözleşmesine az kaldı… Sarı-lacivertli yönetim, önceki gün oyuncunun menajeri ile yeni kontrat için ilk resmi teması kurdu. Jorge Jesus'un verdiği şansları iyi kullanan veemeklerinin karşılığını da almak istiyor. Yönetim, Fenerbahçe'de yıllık 250 bin lira kazanan 23 yaşındaki futbolcunun uzun yıllar takımda kalmasından yana.başarılı futbolcunun aldığı düşük ücrete zam yapmak isteyen Fenerbahçe, ilk görüşmede yıllık 10 milyon TL'yi masaya koydu.Oyuncu cephesi ise Fenerbahçe ile yeniden anlaşmayı arzularken, ücretin sabit kalmadan yıllar içinde artmasını talep ediyor.GEÇTIĞIMIZ sezonu Bursaspor'da geçiren İsmail Yüksek, kulübü ile 30 maça çıkmış, 3 gol atıp 2 de asist kaydetmişti. Fenerbahçe formasıyla 7 Süper Lig, 6 UEFA Avrupa Ligi, 2 de Şampiyonlar Ligi ön elemesi maçında oynayan İsmail'in piyasa değeri 4.8 milyon Euro.sonrasında Ziraat Türkiye Kupası heyecanı ile F.Bahçe sahaya çıkıyor. Ülker Stadı'nda taraftarı ile yeniden buluşacak F.Bahçe'nin bu kritik randevusucanlı ve şifresiz olarak 21.00'de ekranlara gelecek. Müsabakayı kazanan taraf, son 16 turuna yükselecek.