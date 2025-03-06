Yusuf&Oğuz çok kazandıracak

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun ocak ayında yönetimle çok detaylı bir toplantı yaptığı haberleri gündeme gelmişti. Başkan Ali Koç ve yönetim kuruluna bir sunum gerçekleştiren Portekizli çalıştırıcının buradaki sözlerine SABAH SPOR ulaştı… Mourinho, özellikle çok tartışılan 3'lü sistemi analizler eşliğinde anlatırken şu konular üzerinde durdu:

1-ÜÇLÜ sistem bizim için iyi olacak. Başarıyı ve güçlü sonuçları getireceğine eminim. Buna olumsuz bakmayın...

2- GENÇ oyuncular Yusuf Akçiçek ile Oğuz Aydın'ın üzerine titriyorum. İkisi de çok yetenekli. Onlara daha çok süre vermeye başlayacağım ve bu kulüp bir gün bu iki oyuncudan çok büyük paralar kazanacak.

3- İDMANLARIM özellikle ilk zamanlarda yerli oyunculara biraz ağır geliyordu ama şimdi daha uyumlular. İstatistiklere de bu yansımaya başladı. Türk futbolcular daha da iyi olacak.

4- TAKIM çok gol kaçırıyor farkındayım. Özellikle ceza sahası içinde çok pozisyona giriyoruz. Bir gün takımım gol patlaması yaşayacak. F.Bahçe teknik direktörünün, yardımcılarıyla birlikte yaptığı sunum, yönetimi bir hayli mutlu ederken gelinen süreçte mart ayı itibariyle Yusuf ve Oğuz'un performansının yükselmesi, üçlü sistemle alınan sonuçlar, pozisyon vermeyen Fenerbahçe ve Galatasaray'la puan farkının 4'e inmesi Mourinho'ya olan güvenin daha da artmasını sağladı. Fenerbahçe 3'lü sistemle maç kaybetmedi. 12 galibiyet-4 beraberlik elde etti. Ocak ayından bu yana Süper Lig'de mağlubiyet almadı. (8G-1B) Bu maçların 5'ini 3 gol atarak kazandı. Adana Demirspor'u 4-0 mağlup etti. 2 karşılaşmada 2 golle sonuca gitti. Avrupa'da 5 maçta 3 beraberlik, bir galibiyet, 1 mağlubiyetle adını Son 16'ya yazdırdı. Türkiye Kupası'nda 3'te 3 yaptı. Bu maçlarda toplam 12 gol attı.