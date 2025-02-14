Yusuf’u yetiştireceğim

Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho, Anderlect karşısında alınan net skora rağmen temkinliydi. Portekizli hoca,Deplasmanda kendi taraftarları, kendi tarihleri ve kültürleri ile bizim üzerimize gelecekler. Ama önce Kasımpaşa'yı düşünmeliyiz sonra o maça tekrar döneriz" diye konuştu. Tecrübeli teknik adam 19 yaşındaki Yusuf Akçiçek'in performansı içinse3 Avrupa maçında oynadı, lig ve kupada oynadı. Zeki ve çalışkan bir oyuncu" diye konuştu.