Yusuf’u yetiştireceğim

Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho, Anderlect karşısında alınan net skora rağmen temkinliydi. Portekizli hoca, "Çok iyi oynadık ama iyi bir sonuç diyemem. Çünkü iyi olması için tur atlamamız gerekiyor. İkinci bir 90 dakika daha var. Her şey ortada o maçta da durumu çok ciddiye alacağız.
Deplasmanda kendi taraftarları, kendi tarihleri ve kültürleri ile bizim üzerimize gelecekler. Ama önce Kasımpaşa'yı düşünmeliyiz sonra o maça tekrar döneriz" diye konuştu. Tecrübeli teknik adam 19 yaşındaki Yusuf Akçiçek'in performansı içinse "Ben bu oyuncuyla çalışmak istiyorum. Türkiye'de insanlar üst düzey oyuncuları izlemek istiyorlar ama Yusuf çok yetenekli. Ayaklarını sağlam bir şekilde yere basması gerek.
3 Avrupa maçında oynadı, lig ve kupada oynadı. Zeki ve çalışkan bir oyuncu" diye konuştu.