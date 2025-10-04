Zaferin şifresi F.Bahçe ailesi!

Fenerbahçe'de yeni başkan Sadettin Saran, başarının sırrının "Aile olma" bilincinde olduğunu belirterek adımlarını ona göre atıyor. Sarı-lacivertli takım da hem oyuncular hem de yöneticiler bazında bu duyguda hareket ediyor ve karşılığını da saha içinde almaya başladı. Başkan Saran özellikle Kerem Aktürkoğlu ile ilgilenip milli futbolcuya her fırsatta sarılarak başarılar dilerken, Kerem Avrupa sahnesinde golleriyle Kanarya'yı galibiyete taşıdı.

LOCADA DA BİRLİKTELER

Ayrıca İsmail Yüksek, Tedesco ile takıma pozitif hava geldiğini maç öncesi basın toplantısında vurguladı. Nice müsabakası öncesi başkan Saran, sakatlıkları bulunan Jhon Duran, Becao, Mert Hakan Yandaş, Levent Mercan ve İrfan Can Eğribayat'ı locasında ağırladı. Saran'ın, "Maçı birlikte izleyelim" diyerek Samandıra'da aile ortamı oluşturma yönünde önemli bir adım attığı görüldü. F.Bahçe son iki müsabakasında ligde Antalya'yı 2-0 yenerken, Nice'i Avrupa Ligi'nde 2-1 mağlup etti.





'HERKES SORUMLULUK ALSIN'

BAŞKAN Sadettin Saran, geçtiğimiz günlerde Samındara'da bir toplantı yaparak oyuncularla özel görüşmüştü. Saran, futbolculardan sorumluluk almalarını isterken, hata yapmaktan korkmamaları, rahat olmalı gerektiğini vurgulamıştı.



'HERKES SORUMLULUK ALSIN'

BAŞKAN Sadettin Saran, geçtiğimiz günlerde Samındara'da bir toplantı yaparak oyuncularla özel görüşmüştü. Saran, futbolculardan sorumluluk almalarını isterken, hata yapmaktan korkmamaları, rahat olmalı gerektiğini vurgulamıştı.



F.BAHÇE, REDDEDİLEN 3 MADDE İÇİN TOPLANIYOR

F.BAHÇE, olağanüstü mali genel kurul toplantısında bir araya geliyor. 25 Ekim'de düzenlenecek toplantı, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda saat 10.30'da başlayacak. Eski başkan Aziz Yıldırım'ın veto edilmesini söylediği ve Ali Koç başkanlığındaki son seçimli genel kurulda reddedilen 3 madde de oylanacak. İşte o maddeler:

TAŞINMAZLARIN 3. kişilere kiraya verilmesi ve sözleşmesi yapılması vb. konularda yönetime yetki verilmesi

KULÜBÜN mülkiyetinde bulunan taşınmazların üzerinde yatırım her türlü işlemin yapılması hususunda yetki verilmesi.

YURT İÇİ ve yurt dışında şirket, vakıflar kurmak gibi konularda yönetime yetki verilmesi.



KEREM'E İNANDI MEYVESİNİ ALDI

Benfica'dan Fenerbahçe'ye sansasyonel bir şekilde transfer olan Kerem Aktürkoğlu, daha önce çıktığı 4 maçta (3'ü Süper Lig, 1'i UEFA Avrupa Ligi), sadece 1 asist yapmıştı. Performansı tartışma yaratan oyuncu, Nice karşısında attığı 2 golle hem suskunluğunu bozdu hem de takımını galibiyete taşıdı. Bu süreçte Kerem'e en çok güvenen isimlerin başında ise teknik direktör Tedesco'nun geldiği öğrenildi. Talebesine destek veren İtalyan çalıştırıcı, bunun meyvesini Avrupa Ligi'nde aldı.