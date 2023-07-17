Zaha için son tango

Fildişi Sahilli kanat forvete F.Bahçe son teklifini iletti. 30 yaşındaki oyuncudan, kararını bugün vermesi istendi
Yeni isimleri art arda kadrosuna katan ve en son Tadic'i renklerine bağlayan Fenerbahçe, bir kanat takviyesi daha yapacak. Sarı-lacivertlilerin listesinin ilk sırasındaki isim ise hücumun her bölgesindegörev yapabilen Wilfried Zaha… Crystal Palace ile sözleşmesi sona eren 30 yaşındaki futbolcu için Başkan Ali Koç'un, Londra'ya gittiği öğrenildi. Zaha'ya 5 milyonEuro maaşın yanı sıra imza parası da önerildi. Tecrübeli futbolcunun bugün kararını iletmesi bekleniyor. Olumlu dönüş yapması yüksek ihtimal olan Zaha'nın transferinde aksi durum oluşması halinde ise alternatiflere yönelinecek.