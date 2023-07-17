Zaha için son tango

Yeni isimleri art arda kadrosuna katan ve en son Tadic'i renklerine bağlayan Fenerbahçe, bir kanat takviyesi daha yapacak. Sarı-lacivertlilerin listesinin ilk sırasındaki isim iseCrystal Palace ile sözleşmesi sona eren 30 yaşındaki futbolcu için Başkan Ali Koç'un, Londra'ya gittiği öğrenildi. Zaha'yada önerildi. Tecrübeli futbolcunun bugün kararını iletmesi bekleniyor. Olumlu dönüş yapması yüksek ihtimal olan Zaha'nın transferinde aksi durum oluşması halinde ise alternatiflere yönelinecek.