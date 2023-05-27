Zaha yüksek uçuyor

Menajeri/ağabeyi Herve Zaha’yı İstanbul’a getiren Kanarya, 10 milyon Euro imza parasına inanamadı. İndirim beklentisi karşılık bulmayınca frene basıldı
Fenerbahçe'nin kanat transferi için adaylardan biri olan Wilfried Zaha, beklentilerinde geri adım atmıyor. Sarı-lacivertli takımdan senelik 5 milyon Euro net maaşisteyen Fildişi Sahilli, pazarlık masasınaoturmadı. 10 milyon Euro'ya yakın da imza parası talep eden tecrübeli oyuncu indirime gitmiyor. Yıldız futbolcuya Suudi Arabistan'dan da çok yüksek teklifler var. Ayrıca 30 yaşındaki oyuncu, Marsilya veRoma'ya da önerildi. Zaha'nın yapacağı tercih merak edilirken Marsilya ile Roma'nın da bu yıllık maaşı ve imza parasını karşılayabilmesi zor görünüyor. Crystal Palace ile sözleşmesi bitecek olan Zaha'nın piyasa değeri ise 27 milyon Euro olarak gösteriliyor. Bu sezon Premier Lig'de takımı ile 27maça çıkan deneyimli isim, 7 gol atarken2 defa da asist katkısı verdi.