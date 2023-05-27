Zaha yüksek uçuyor

Fenerbahçe'nin kanat transferi için adaylardan biri olan Wilfried Zaha, beklentilerinde geri adım atmıyor. Sarı-lacivertli takımdan senelik10 milyon Euro'ya yakın da imza parası talep eden tecrübeli oyuncu indirime gitmiyor. Yıldız futbolcuya Suudi Arabistan'dan da çok yüksek teklifler var.Zaha'nın yapacağı tercih merak edilirken Marsilya ile Roma'nın da bu yıllık maaşı ve imza parasını karşılayabilmesi zor görünüyor. Crystal Palace ile sözleşmesi bitecek olan Zaha'nın piyasa değeri ise 27 milyon Euro olarak gösteriliyor.