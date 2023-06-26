Zaha’da ‘game over’

Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alan forvet Wilfried Zaha için The Sun'dan önemli bir iddia geldi. Habere göre; Crystal Palace ile sözleşmesi sona eren Fildişi Sahilli futbolcu, sevgilisi Paige ile evlenmeden önce bekarlığa veda partisi için tatile çıktı,Crystal Palace'ın 15 milyon Euro'luk teklifini reddeden oyuncuya,30 yaşındaki futbolcu, geçen sezon 28 resmi maça çıkarken 7 gol-2 asistle oynamıştı.