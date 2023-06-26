Haberler Spor Haberleri Fenerbahçe Haberleri Zaha’da ‘game over’
Giriş Tarihi: 26.6.2023

Zaha’da ‘game over’

Samet YÜKSEL
Zaha’da ‘game over’

İngilizler, F.Bahçe’nin transfer teklifinde bulunduğu Wilfried Zaha’nın balayı sonrası PSG’ye imza atacağına inanıyor

Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alan forvet Wilfried Zaha için The Sun'dan önemli bir iddia geldi. Habere göre; Crystal Palace ile sözleşmesi sona eren Fildişi Sahilli futbolcu, sevgilisi Paige ile evlenmeden önce bekarlığa veda partisi için tatile çıktı, balayı bittikten sonrada da PSG'ye imza atacak. Crystal Palace'ın 15 milyon Euro'luk teklifini reddeden oyuncuya, sarı-lacivertliler 4.5 milyon Euro yıllık ücret ve 7.5 milyon Euro imza parası teklif etti. 30 yaşındaki futbolcu, geçen sezon 28 resmi maça çıkarken 7 gol-2 asistle oynamıştı.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA | Resmi Gazete'de yayımlandı: Erol Ayyıldız Emniyet Genel Müdürü oldu
Yunanistan’da seçimi Miçotakis kazandı!
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü
Sinan’ın yokluğunda evimizdeki lunaparkın ışıkları söndü
Merdan Yanardağ'dan teröristbaşı Abdullah Öcalan'a övgü dolu sözler: Son derece zeki birisi
SON DAKİKA | Deprem bölgesi illerinden Hatay, Gaziantep ve Adıyaman'a yeni vali atandı
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Tatil için geldiği Antalya'da denize girdi! Döndüğünde otomobilin haline inanamadı!
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten AKPM'ye rapor tepkisi: Terörist darbecileri meşrulaştırma çabası
Baba kucağı
ARKADAŞINA GÖNDER
Zaha’da ‘game over’
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA