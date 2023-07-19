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Giriş Tarihi: 19.7.2023

Zaha’da geri sayım

Zaha’da geri sayım
F.Bahçe'nin Wilfried Zaha transferinde düğüm çözülüyor. Sarı-lacivertlilerin uzun süredir mesai harcadığı Fildişi Sahilli kanat forvetin önünde sadece iki opsiyonu kaldı. Al-Ettifaq kulübü, 30 yaşındaki futbolcu için yaşanan rekabetten çekilirken Sky Sports, Zaha'nın Fenerbahçe ve Crystal Palace arasındaki kararını kısa süre içerisinde vereceğini belirtti. Crystal Palace ile sözleşmesini tamamlayan Zaha, geride bıraktığımız sezon İngiltere Premier Lig'de 27 maça çıktı ve 7 gol, 2 asistlik istatistik yakaladı.

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Zaha’da geri sayım
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