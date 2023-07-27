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Giriş Tarihi: 27.7.2023

‘Zaha’nın rakamları yüzde 100 yanlış!’

‘Zaha’nın rakamları yüzde 100 yanlış!’
F.Bahçe Başkanı Ali Koç, G.Saray'ın Wilfried Zaha transferinde açıkladığı rakamların doğru olmadığını iddia etti. Koç, "Malum transferle ilgili biz görüştük, görüştük... Yıllık rakam 9'a (milyon Euro) kadar geldi. Sonra biz masadan kalktık. Rakip takım (Galatasaray) transfer yaptı. Açıkladıkları rakamlar yüzde 100 yanlış. Bunu size adım gibi söyleyebilirim. Çünkü bizde de evrak var" dedi. Sarıkırmızılılar, 3 yıllık imza atan yıldız oyuncunun 2 milyon 330 bin Euro imza parası ve her bir sezon için net 4 milyon 350 bin Euro alacağını açıklamıştı.

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‘Zaha’nın rakamları yüzde 100 yanlış!’
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