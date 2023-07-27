‘Zaha’nın rakamları yüzde 100 yanlış!’

F.Bahçe Başkanı Ali Koç, G.Saray'ın Wilfried Zaha transferinde açıkladığı rakamların doğru olmadığını iddia etti. Koç, "Malum transferle ilgili biz görüştük, görüştük...Rakip takım (Galatasaray) transfer yaptı. Açıkladıkları rakamlar yüzde 100 yanlış.Çünkü bizde de evrak var" dedi. Sarıkırmızılılar, 3 yıllık imza atan yıldız oyuncununimza parası ve her bir sezon için netalacağını açıklamıştı.