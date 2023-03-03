Zajc kalıyor

F.Bahçe teknik direktörü Jorge Jesus, sezon başında Miha Zajc'ı çok fazla denememiş, oyuncunun ayrılığı gündeme gelmişti. Ancak Sloven yıldız, son dönemde ortaya koyduğu performansla Portekizli hocanın gözüne girmeyi başardı. 28 yaşındaki orta sahanın özellikle Konyaspor karşılaşmasında sergilediği oyundan memnun kalan Jesus, Kayserispor maçına da Zajc'la başlayacak.kartı bulunan Fenerbahçe taraftarı avukat Ahmet Demirci'nin, Kayserispor ile yarın oynanacak karşılaşmaya sarı-lacivertli taraftarların alınmaması kararına ilişkin yaptığı başvuru sonuçlandı. Kayseri 2. İdare Mahkemesi, deplasman yasağı için yürütmenin durdurulmasına karar verdi. Kayseri İl Güvenlik Kurulu'na cevap verme süresi olarak 1 gün süre tanıyan mahkeme, yürütmenin durdurulması kararının yerine getirilmesinin zorunlu olduğunu da ara kararında belirtti.