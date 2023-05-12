Zajc’in geleceği Jesus’a bağlı

F.Bahçe'de sözleşme uzatma görüşmeleri yapılan Miha Zajc, şok bir karşı teklif ile geldi. Sezon sonunda kontratı bitecek olan Sloven oyuncu, teknik direktör Jorge Jesus'un takımda kalması halinde F.Bahçe'de yola devam etmek istemiyor. Yönetim, 600 bin Euro kazanan orta sahaya 1.5 milyon Euro'luk teklif sunarken şu yanıt geldi:Bu cevap üzerine Zajc'ın 3 yıllık sözleşme teklifi rafa kaldırılırken sezon sonunda yeniden görüşme kararı alındı. Süper Lig'de 20 maçta forma şansı verilen 28 yaşındaki futbolcu sadece 9 kez ilk 11'de kendine yer buldu.sözleşmesinin bitmesi, başta Beşiktaş olmak üzere birçok takımın da iştahını kabartıyor. Siyah-beyazlıların hocası Şenol Güneş, Sloven orta sahayı isterken, İtalya Ligi'nde de Bologna ve Torino, Miha Zajc'ı listesine dahil etti.