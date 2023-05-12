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Giriş Tarihi: 12.5.2023

Zajc’in geleceği Jesus’a bağlı

Samet YÜKSEL
Zajc’in geleceği Jesus’a bağlı

Bu sezon ligde 9 kez ilk 11 şansı bulabilen Zajc, düzenli forma giymek istiyor. Portekizli hoca kalırsa 28 yaşındaki futbolcu kontrat uzatmayacak

F.Bahçe'de sözleşme uzatma görüşmeleri yapılan Miha Zajc, şok bir karşı teklif ile geldi. Sezon sonunda kontratı bitecek olan Sloven oyuncu, teknik direktör Jorge Jesus'un takımda kalması halinde F.Bahçe'de yola devam etmek istemiyor. Yönetim, 600 bin Euro kazanan orta sahaya 1.5 milyon Euro'luk teklif sunarken şu yanıt geldi: "Ben sürekli oynayıp ilk 11 oyuncusu olmak istiyorum. Jesus kalacaksa gitmek istiyorum. Jesus ile yollar ayrılacaksa da yeni kontrata sıcak bakıyorum." Bu cevap üzerine Zajc'ın 3 yıllık sözleşme teklifi rafa kaldırılırken sezon sonunda yeniden görüşme kararı alındı. Süper Lig'de 20 maçta forma şansı verilen 28 yaşındaki futbolcu sadece 9 kez ilk 11'de kendine yer buldu. Bu maçların ise ikisinde 90 dakika sahada kaldı.

BEŞİKTAŞ PEŞİNDE İTALYANLAR PUSUDA
ZAJC'IN sözleşmesinin bitmesi, başta Beşiktaş olmak üzere birçok takımın da iştahını kabartıyor. Siyah-beyazlıların hocası Şenol Güneş, Sloven orta sahayı isterken, İtalya Ligi'nde de Bologna ve Torino, Miha Zajc'ı listesine dahil etti. Ancak Serie A kulüpleri, F.Bahçe'nin 1.5 milyon Euro'luk teklifinin çok gerisinde.

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Zajc’in geleceği Jesus’a bağlı
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