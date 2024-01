Süper Lig'de ertelenen 16. hafta mücadelesinde bugün TÜMOSAN Konyaspor'u konuk edecek olan Fenerbahçe, 3 puana kilitlendi.Ligdeki son 3 maça ilk 11'de başlayan Cengiz Ünder, hafta sonundaki İstanbulspor müsabakasında kaydettiği 4 golle şov yapmıştı. İrfan Can Kahveci'nin de formda oluşu ve sarı kart cezasını tamamlamasının ardından tecrübeli çalıştırıcıyı zor bir seçim bekliyor.Bu arada Fenerbahçe'nin başarılı defans oyuncuları Alexander Djiku ve Bright Osayi-Samuel, Afrika Kupası nedeniyle ülkelerinin kadrolarında bulunuyor.Sağ bekte de yine Mert Müldür forma giyecek.İsmail Kartal, Konya maçında ilk 11'de Cengiz'e mi yoksa İrfan Can'a mı görev vermeli?Öncelik İrfan Can'ınİrfan Can Kahveci'yi ön plana çıkartıyor. Cengiz'in Kayserispor ve İstanbulspor maçlarındaki performansı göz kamaştırıcı ama o bölgede sezon başından beri takımı İrfan Can Kahveci taşıdı.İkinci seçenek de üç günde bir maçlarında oyuncuyu dinlendirmek isteyebilir İsmail Kartal. O yüzden önce İrfan Can Kahveci gelir.Tadic'in yerine Cengiz!şunu belirteyim, İrfan ile Cengiz'in özellikleri değişik. İrfan Can'ın genel yapısı tam bir kanat forvetine uygun değil ama daha sonra bu görevde oynatılmaya başlayınca buraya alıştı ve de bu seneki form düzeyiyle ciddi katkılar veriyor.Zaten ödenen miktar da bunu gösteriyor. Ama kendisine iyi bakmadığı için uzun zaman bir duraklama dönemi geçirdi. İstanbulspor karşısındaki performansı önemliydi fakat kondisyonunun daha tek devrelik olduğunu da göz ardı etmeyelim. Bana göre Cengiz hazırsa birinci alternatiftir. Ben Kartal'ın yerinde olsam bugün için Tadic'in yerine İrfan Can'ı oynatırım.