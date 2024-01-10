İstanbulspor maçına 4 golle damga vuran Cengiz Ünder, bugün Konyaspor karşısında ilk 11’de olmak istiyor. Cezası biten İrfan Can Kahveci de hocasından yeniden forma bekliyor
Süper Lig'de ertelenen 16. hafta mücadelesinde bugün TÜMOSAN Konyaspor'u konuk edecek olan Fenerbahçe, 3 puana kilitlendi. Zirvedeki yerini kaybetmekistemeyen sarı-lacivertliekipte teknik direktör İsmailKartal, sahaya süreceği 11konusunda tatlı bir sıkıntıyaşıyor. Ligdeki son 3 maça ilk 11'de başlayan Cengiz Ünder, hafta sonundaki İstanbulspor müsabakasında kaydettiği 4 golle şov yapmıştı. İrfan Can Kahveci'nin de formda oluşu ve sarı kart cezasını tamamlamasının ardından tecrübeli çalıştırıcıyı zor bir seçim bekliyor. İki ismin de çok formda oluşuKartal'ı memnun ederken, kararınımaç saatine bıraktığı öğrenildi.
SERDAR VE MERT İLE DEVAM
Bu arada Fenerbahçe'nin başarılı defans oyuncuları Alexander Djiku ve Bright Osayi-Samuel, Afrika Kupası nedeniyle ülkelerinin kadrolarında bulunuyor. Sakatlıklarınıatlatan Rodrigo Becao ve MihaZajc ise bireysel antrenmanlarınısürdürürken, sarı-lacivertlilerdestoperde Serdar Aziz veOosterwolde'nin görev almasıbekleniyor. Sağ bekte de yine Mert Müldür forma giyecek.
1 SORU / 2 CEVAP
SORU: İsmail Kartal, Konya maçında ilk 11'de Cengiz'e mi yoksa İrfan Can'a mı görev vermeli?
Gürcan Bilgiç
Öncelik İrfan Can'ın Süreç İrfan Can Kahveci'yi ön plana çıkartıyor. Cengiz'in Kayserispor ve İstanbulspor maçlarındaki performansı göz kamaştırıcı ama o bölgede sezon başından beri takımı İrfan Can Kahveci taşıdı. Cezalı olmasa son maçta yineo oynayacaktı. İkinci seçenek de üç günde bir maçlarında oyuncuyu dinlendirmek isteyebilir İsmail Kartal. O yüzden önce İrfan Can Kahveci gelir.
Ömer Üründül
Tadic'in yerine Cengiz! Öncelikle şunu belirteyim, İrfan ile Cengiz'in özellikleri değişik. İrfan Can'ın genel yapısı tam bir kanat forvetine uygun değil ama daha sonra bu görevde oynatılmaya başlayınca buraya alıştı ve de bu seneki form düzeyiyle ciddi katkılar veriyor. Ancak CengizÜnder, eğer fizik olarak hazırsaF.Bahçe'nin yabancı yıldızları da dahilolmak üzere en önemli transferidir. Zaten ödenen miktar da bunu gösteriyor. Ama kendisine iyi bakmadığı için uzun zaman bir duraklama dönemi geçirdi. İstanbulspor karşısındaki performansı önemliydi fakat kondisyonunun daha tek devrelik olduğunu da göz ardı etmeyelim. Bana göre Cengiz hazırsa birinci alternatiftir. Ben Kartal'ın yerinde olsam bugün için Tadic'in yerine İrfan Can'ı oynatırım.