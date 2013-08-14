Rize'de Hurşut Meriç şoku!

Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında 17 Ağustos'ta Gençlerbirliği'ni evinde konuk edecek Çaykur Rizespor, hazırlıklarını sürdürdü.Mehmet Cengiz Tesisleri'nde, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana, Ümit Milli Takımı'nda bulunan Oğuzhan Berber, Sezer Özmen, Türkiye A2 Milli Takımı'nda bulunan Tevfik Köse, ülkelerinin milli takımalrında bulunan Ali Adnan, Ousmane Viera ile David Depetris katılmadı. Sakatlığı bulunan Hurşut Meriç ise takımdan ayrı çalıştı.Kasığında sakatlığı olduğu belirtilen Hurşut Meriç'in İsviçre'ye tedaviye gideceği ve yaklaşık bir ay takımdan ayrı kalacağı belirttildi.Yeşil mavili ekip, koşunun ardından yarı sahada elle top oynadıktan sonra yarı sahada maç yaptı.İdman öncesi gazetecilere açıklama yapan yeşil-mavili ekibin golcü oyuncusu Cenk Ahmet Alkılıç, Süper Lig'in PTT 1. Lig'den çok daha zor olduğunu belirterek, "Süper Lig'e Gençlerbirliği maçı ile başlıyoruz. Amacımız iyi bir başlangıç yapmak. Yeni takımız ve her maçımız zor olacak" dedi.İyi kadro kurduklarını ifade eden Cenk Ahmet, "Kamp döneminde uyum sürecini atlattık, iyi çalışma ortamı geçirdik ama PTT 1. Lig'de olmadığımızın da bilincindeyiz. 15 arkadaşımız takımdan ayrılırken 13 yeni arkadaş aramıza katıldı. Yeni takım olduğumuz için maçlar çok daha zor olacak. İlk maçlar önemli, Gençlerbirliği maçını kazanarak taraftarımıza Süper Lig'deki ilk hediyemizi vermek istiyoruz" diye konuştu.Cenk Ahmet, teknik direktör Rıza Çalımbay'ın Süper Lig'de deneyimli bir hoca olduğunu ve tecrübelerini kendilerine yansıtmak için çaba harcadığnıı sözlerine ekledi.