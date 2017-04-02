Yalnızlığı reddederim

Başarılı performansıyla Beşiktaş taraftarının gönlüne taht kuran İspanyol file bekçisi Fabricio, Beşiktaş Dergisi'ne röportaj verdi. Tribünlerin kendisine gösterdiği sevgiye her zaman layık olmaya çalıştığını söyleyen tecrübeli kaleci, güven veren açıklamalar yaptı. "Beşiktaş'ın kalesi emin ellerde. Şampiyonluk bizim olacak" diyen Fabri, "Kalecilik yapmam sebebiyle, oyunu daha ileriden okurum. Yalnızlığı reddeder ve stoperlerimizle bir olurum. Kaderime razı olmayı değil, 'En iyi savunma saldırıdır' deyip kaderime başkaldırmayı tercih ederim. Beşiktaş'ın askeriyim" şeklinde konuştu. İspanyol kaleci, Beşiktaş taraftarının kendileri için önemli olduğunu söyleyerek, "Onları mutlu görmek, bizi de mutlu ediyor" ifadesini kullandı.



Bilic'ten Necip'e ilginç benzetme!

Necip Uysal'ın kısa bir biyografisini anlatan kitabı Beşiktaş dergisi, ek olarak taraftarlarına sundu. Kitapta takım arkadaşlarının, Necip hakkında ilginç sözleri de yer aldı... Oğuzhan: "Necip Uysal benim için arkadaştan da öte, bir kardeştir." Cenk Tosun: "Beşiktaş'ın çocuğu Necip Uysal, çok kuvvetli bir futbolcudur." Demba Ba: "Necip dışarıda ne kadar sakinse saha içinde o kadar yırtıcı bir Kartal gibi." Atınç: Necip Uysal örnek aldığım bir abimdir." Atiba: "Necip takımımızın gizli silahı gibi. Oyuna girince takıma müthiş pozitif bir katkı sunuyor." Slaven Bilic: "Pulp Fiction filmindeki Mr. Wolf'a benzemiyor mu?"



23 MAÇ

17 YEDİĞİ GOL

86 KARŞILAŞTIĞI ŞUT

2070 DAKİKA