Erol Bulut, 6'da 6 peşinde

Nurettin Soykan Tesisleri'nde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bulut, önlerinde bulunan maçlarda maksimum alabilecekleri puanları almak istediklerini söyledi.



"İNŞALLAH A.ALANYASPOR KARŞISINDA BU EKSİKLİĞİMİZİ GİDERECEĞİZ"

Geride kalan haftada M. Başakşehir maçında iyi oynadıklarını belirterek sözlerine başlayan Bulut, "Maça kötü başlamadık. İlk gol pozisyonuna giren bizdik. Nacer iyi bir vuruş çıkarsaydı eğer, skor avantajını elimize almış olacaktık. Nitekim M. Başakşehir kaliteli futbolculardan kurulu bir takım. Savunmadan hücuma çıktığımız zaman merkezde kaptırdığımız topla, kalemizde golü gördük. Bunu da Başakşehir iyi kullandı. Tecrübeli golcüsü Adebayor ile öne geçtiler. Güzel bir gol kaydetti. Fakat biz golden sonra maçı hiç bırakmadık. Ondan sonra pozisyonlara giren taraf bizdik. Khalid'in vuruşu gol olsaydı, devreye beraberlikle girecektik. Soyunma odasında futbolcularıma söyledim. Buradan puan almadan çıkmayacağız. O söz ile ikinci yarıya çıktık. 90 dakika rakibi sahasında hapsettik. Nitekim son dakikalarda buldukları ikinci golle, maçtan galip ayrıldı. Yakaladığımız 4-5 gol pozisyonu var. Bunları değerlendiremedik. Değerlendirmemiz gerekiyordu. Bunun üzerine çalışmamız olacak. İnşallah A. Alanyaspor karşısında bu eksikliğimizi gidereceğiz" dedi.



"HİÇBİR MAÇ KOLAY DEĞİL"

Ligin çok zorlu olduğunu ve her takımın her takımı yenecek güçte olduğunu da belirten Bulut, şöyle konuştu:

"Zorlu bir ligde mücadele ediyoruz. Hiçbir maç kolay değil. Ligde herkes herkesi mağlup edebiliyor. Son sıradaki Osmanlıspor, zirve mücadelesi veren Fenerbahçe karşısında puan alabiliyor. Galatasaray, berabere kalabiliyor. Büyük takımlar rahat üç puan alamıyor. Çünkü herkes diri takım. Biz de sonunda kadar direneceğiz. Benim gelişimden sonra ortaya koyduğumuz o kompakt oyunu oynamaya devam edeceğiz. 14 puandayız, yeterli olan bir puan değil. İlk yarı için oynanmamış 6 maçımız var, bu da 18 puan eder. Almak istediğim puan 18 puan. Bunun kolay olmadığını biliyorum. Sakatlarımız bize katıldı. Futbolcu kullanma adına rahat bir duruma geldik. Fakat biz maksimum alabileceğimiz puanları alacağız."



"BENİM DÜŞÜNCEM ÖNCELİKLE GOL YEMEMEK"

Erol Bulut, teknik adam olarak ilk düşüncesinin gol yememek olduğunu belirterek, "Futbolda herkesin düşüncesi farklı ama benim düşüncem öncelikle gol yememek. Gol yemediğiniz zaman gol bulma imkanınız oluyor. Gol yemeyince puanlarda alabiliyorsunuz. Duran toplarla ve şutlarla gol bulma imkanınız oluyor. Gol yememek çok önemli. Kompakt duruşumuza devam edeceğiz. Eksikliklerimizi biliyoruz. Bunların üzerine çok çalışacağız. Futbolcularımıza eksikliklerimizi söylüyoruz. Bazen futbolcular topu görünce, topa doğru gidiyor. Bazen topun bulunmadığı yerler daha önemli olabiliyor. O yüzden o detaylar üzerinde çalışıyoruz" diye konuştu.