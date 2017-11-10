A Milli Takım Antalya'da

Romanya'dan özel uçakla Antalya'ya gelen A Milli Futbol Takımı, havalimanında CIP Bölümü'nden güvenlik önlemleri altında çıkarak takım otobüsüne bindi. Ay yıldızlı kafileyi taşıyan otobüs polis eskortu eşliğinde konaklayacağı otele hareket etti. Teknik heyetten 1 gün izin alan Kenan Karaman'ın yarın Antalya'ya geleceği ve ay yıldızlarla antrenmana katılacağı öğrenildi.

Milli takım, teknik direktör Mircea Lucescu yönetiminde yarın akşam konaklayacakları otelin sahasında Arnavutluk maçının ilk antrenmanını yapacak. Türkiye ile Arnavutluk 13 Kasım Pazartesi günü saat 20.30'da Antalya Stadyumu'nda karşılaşacak.