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DHA

Futbol Haberleri

Giriş Tarihi: 10.11.2017 17:54 Güncelleme Tarihi: 10.11.2017 17:56
A Milli Takım Antalya'da

A Milli Futbol Takımı, Arnavutluk ile yapacağı özel maç için 'ya geldi.

Romanya'dan özel uçakla Antalya'ya gelen A Milli Futbol Takımı, havalimanında CIP Bölümü'nden güvenlik önlemleri altında çıkarak takım otobüsüne bindi. Ay yıldızlı kafileyi taşıyan otobüs polis eskortu eşliğinde konaklayacağı otele hareket etti. Teknik heyetten 1 gün izin alan Kenan Karaman'ın yarın 'ya geleceği ve ay yıldızlarla antrenmana katılacağı öğrenildi.

, teknik direktör Mircea Lucescu yönetiminde yarın akşam konaklayacakları otelin sahasında Arnavutluk maçının ilk antrenmanını yapacak. ile Arnavutluk 13 Kasım Pazartesi günü saat 20.30'da Antalya Stadyumu'nda karşılaşacak.

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A Milli Takım Antalya'da
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