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Rodallega: " ile çok iyi arkadaşız"

İHA

Futbol Haberleri

Giriş Tarihi: 10.11.2017 17:57 Güncelleme Tarihi: 10.11.2017 17:58
Rodallega: Volkan Şen ile çok iyi arkadaşız

Antrenmanda ile yaşadığı tartışma hakkında açıklama yapan 'un golcüsü , "Volkan Şen ve çok yakın arkadaşız ve bütün takım gibi spor’un başarısı için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz" dedi.

Milli maç nedeniyle lige verilen arayı Antalya'da kamp yaparak değerlendiren , Teknik Direktör yönetiminde antrenmanlarını sürdürüyor.

Yapılan taktik çalışmasında ile arasında tartışma yaşandı. Topun oyun çizgisini geçtiği yönünde ikili arasında yaşanan sözlü atışma sonrası birbirine yaklaşan ikiliyi takım arkadaşları ayırdı. Yardımcı Antrenör Mehmet Yılmaz'ın araya girmesiyle Rıza Çalımbay, iki futbolcuyu da sakinleştirdi.

TRABZONSPOR'DA İDMANINDA GERGİNLİK! VOLKAN ŞEN VE RODALLEGA...

"VOLKAN ŞEN VE ÇOK YAKIN ARKADAŞIZ"

spor'un Kolombiyalı oyuncusu Hugo Rodallega, takım arkadaşı Volkan Şen ile yaşadığı tartışmaya açıklık getirdi. Rodallega, kendisine ait sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Volkan Şen ve çok yakın arkadaşız ve bütün takım gibi Trabzonspor'un başarısı için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Bugün antrenmanda olan, her futbol takımında yaşanabilecek türden çok küçük bir olay, aramızda hiçbir sorun yok, herkesten ricam olmayan bir sorunu sanki varmış gibi göstermemeniz" dedi.

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