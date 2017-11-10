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'da idmanında gerginlik! ve Rodallega...

AA

Futbol Haberleri

Giriş Tarihi: 10.11.2017 12:46 Güncelleme Tarihi: 10.11.2017 13:02
Trabzonspor'da idmanında gerginlik! Volkan Şen ve Rodallega...

Antalya kampındaki idmanda tartışan ile Rodallega'yı takım arkadaşları ayırdı. 'in 9. haftasındaki Evkur Yeni Malatyaspor maçında sakatlanan Burak Yılmaz, yaklaşık 20 gün sonra takımla ilk antrenmanına çıktı.

Milli maçlar nedeniyle 'e verilen arada Antalya'da kamp yapan 'un antrenmanında, futbolculardan ile arasında gerginlik yaşandı.

Belek Turizm Merkezi'nde Limak Arcadia Otel'in sahasında gerçekleştirilen idmandaki taktik maçta, bir pozisyonda karşı karşıya gelen ve topun dışarıya çıkıp çıkmadığı konusunda anlaşmazlık yaşayıp tartışan Volkan Şen ile Hugo Rodallega'yı takım arkadaşları ayırdı. Teknik direktör Rıza Çalımbay da Volkan Şen'i sakinleştirdi.

Isınma hareketleriyle başlayan antrenmanda bordo-mavili futbolcular, kondisyon çalışmasının ardından dar alanda taktiksel ağırlıklı maç yaptı.

Süper Lig'in 9. haftasındaki Evkur Yeni Malatyaspor maçında sakatlanan Burak Yılmaz, yaklaşık 20 gün sonra takımla ilk antrenmanına çıktı.

Slovakya Milli Futbol Takımı'nın kampından sakat dönen Juraj Kucka ile tedavisi devam eden Ogenyi Onazi, takımdan ayrı koştu.

Milli takım kamplarında bulunan Uğur Demirok, Yusuf Yazıcı, Okay Yokuşlu, Abdülkadir Ömür, Tomas Hubocan, Matus Bero ve Jan Durica da idmana katılmadı.

spor, hazırlıklarını akşam saatlerinde yapacağı idmanla sürdürecek.

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Trabzonspor'da idmanında gerginlik! Volkan Şen ve Rodallega...
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